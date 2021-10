Giammattei: "Si no se quiere vacunar la gente, que no se vacune. ¿Se quieren morir?"

Alejandro Giammattei dio a conocer que presentó una denuncia en el MP por la agresión contra los enfermeros.

Cuatro días después de la agresión contra personal del Ministerio de Salud Pública por un grupo de antivacunas de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que ya identificaron a los líderes.

Los opositores se negaron a ser vacunados contra el Covid-19 y en rechazo agredieron a los trabajadores sanitarios asignados a la aldea Maguila 1.

"Ya tenemos identificados a los líderes y le estoy pidiendo al Ministerio Público que agarre a esas personas y las procese", dijo Giammattei.

Hizo el recuento de los daños y expresó "no lo vamos a permitir".

Explicó que no solo fue el daño a los vacunadores, sino la destrucción a un vehículo que sirve para desplazarse a las comunidades.

Dosis de vacunas también fueron destruidas

El día que se dio a conocer la agresión también se aseguró que dosis de vacunas fueron destruidas.

"Si no se quiere vacunar la gente, que no se vacune, va esta bueno. ¿Se quieren morir?, que por su gusto se quieren morir que lo entierren parado decía mi abuela", expresó el mandatario.

Además agregó: "Perfecto, no se van a vacunar. Pero que no pidan que el Gobierno invierta un cochino centavo en esa población".



Giammattei hizo un llamado para no destruir "la vacunación es libre, pero no ataquen, no destruyan", puntualizó.

En Alta Verapaz, el 19% de la población se ha vacunado con la primera dosis, de acuerdo al Tablero de vacunas Covid-19 del Ministerio de Salud Pública.