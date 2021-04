Giammattei dice que fue él quien invitó a Kamala Harris a venir

Luego que la vicepresidenta de Estados Unidos (EE.UU.), Kamala Harris, anunciara que pronto visitará el Triángulo Norte, incluida Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei, aseguró que fue él quien la invitó a venir al país.

"Fue lo que hablamos con ella. Yo le hice la invitación de venir a Guatemala y ella quedó que quería visitar Guatemala y México para establecer acuerdos de cooperación entre los tres países", aseguró Giammattei en una rueda de prensa con algunos países.

Harris anunció que pronto visitará la región durante una reunión con su asesora de Seguridad Nacional, Nancy McEldowney.

"These are issues that are not going to be addressed overnight...our focus is to deal with the root causes," Vice Pres. Harris says about migrant surge at the border, adding she plans to travel to Mexico and Guatemala. https://t.co/l1sHgMP0y5 pic.twitter.com/VJBMy2CESW — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 14, 2021

La intención de la visita será evaluar la causas fundamentales de la migración irregular en los países y los problemas que se están desarrollando en las fronteras, así como la ayuda humanitaria que se ofrecerá a los países.

Harris está a cargo del trabajo del gobierno estadounidense con el tema de migración. La visita de la vicepresidenta de EE.UU. se hará días después que una delegación visitó el país y El Salvador, para abordar los temas migratorios.