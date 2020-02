Giammattei: "Díganme dónde están y los vengo a agarrar del buche”

El presidente Alejandro Giammattei anunció que implementará un Estado de Prevención en Quetzaltenango. No dijo cuándo, ni en qué municipios. Sin embargo, solicitó desde ya, apoyo a la población para denuncien.

"Díganme dónde están, que yo mismo los vengo a agarrar del buche", aseguró el mandatario, quien se encuentra junto con todos los ministros de Gobierno en Quetzaltenango, donde se lleva a cabo el primer Gabinete Móvil.

El mandatario aseguró que se ha reducido la delincuencia en "los lugares que se han intervenido" y prometió que llegaría a Quetzaltenango.

"Hemos reducido y no es por el brillante trabajo que ha hecho la policía y el Ejército, es porque la gente nos ha confiado están llamando para decirnos allí están, quiénes son, qué es lo que hace, cómo nos asustan, cómo nos extorsionan y si la gente nos dicen, allí vamos a estar", manifestó.

Según el mandatario, lograron desbaratar a la banda "Los Quichelenses" porque un quetzalteco denunció. "Y para aquellos que me han amenazado por lo que estamos haciendo les quiero decir que no me preocupa", dijo.

