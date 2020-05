Giammattei explica las condiciones para abrir plazas comerciales

Guatemala entró en una fase de reapertura de la economía en una primera fase, luego de confirmarse 703 casos de coronavirus en el país y sobrepasar los 40 días de confinamiento parcial.

El domingo 3 de mayo el mandatario, Alejandro Giammattei, anunció las disposiciones para reabrir la economía por pausas, en esta fase el gobierno autorizó la apertura de plazas comerciales, no así de centros comerciales.

Sin embargo, dichas plazas deben cumplir con ciertos requisitos para poder operar en medio de la crisis por el Covid-19.

En una entrevista en televisión abierta, Giammattei, explicó que dichas plazas son las que tienen la mayoría de locales al aire libre, los estacionamientos se encuentran en el primer nivel -en su mayoría-, y no existen posibilidad de aglomeraciones.

Algunos condiciones

El mandatario aseguró que en dichas plazas no se permitirá que haya bares abiertos, tampoco restaurantes, salvo aquellos que tengan servicio de comida para llevar.

Los locales que abran deberán tener alcohol en gel para ofrecer a sus clientes para ingresar y atender con mascarilla.

“Una plaza comercial es a la que yo llego en carro, me bajo y entro a un establecimiento o local, no me tengo que meter a un sótano, es abierta, circula el aire”, agregó Giammattei.

Explicó que si es una barbería o salón de belleza con capacidad de cinco plazas para atender clientes, estos deben reducirla a la mitad para promover el distanciamiento.

“Tiene que existir distancia entre la gente”, aseguró.

Además, dijo que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y el Ministerio de Salud vigilarán que estos lugares cumplan con los requerimientos.