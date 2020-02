El presidente Alejandro Giammattei aseguró que "ha corrido dinero" en la elección de Gobernadores Departamentales, sin embargo, dijo que no le consta, pero que han recibido varias denuncias al respecto.

De acuerdo con el mandatario, han recibido llamadas y denuncias por escrito de supuestos sobornos, que "en su momento" serán investigados y presentados ante el Ministerio Público (MP).

La selección de Gobernadores se hace a través de representantes de la sociedad civil de cada uno de los departamentos, quienes le envían al Presidente una propuesta con el nombre de tres personas, entre las que el mandatario debe de elegir quién lo representará.

Este proceso ya concluyó y, según el mandatario, llegaron 19 de 23 ternas, por lo que ahora realizan un análisis jurídico de qué pasará con las ternas que llegaron a destiempo.

Sin embargo, señaló a la "sociedad civil" de haber recibido sobornos para colocar a determinadas personas en las ternas. Y, aunque lo dio por sentado, después explicó que son denuncias las que han recibido y que serán analizadas y luego presentadas ante el Ministerio Público (MP).

También comentó que han sido presentado tres amparos, uno de ellos declarados con lugar y los ofendidos tendrán que presentarse a desvanecer, porque

"No queremos Comisión contra la Corrupción, sin embargo pregunte ¿cuánto pisto corrió para que las personas llegaran a estar en los listados? No me lo crean a mí, pregunten cuánto corrió entre los miembros de la sociedad civil", dijo con un tono remarcado.

Giammattei también se quejó de la forma en que se elige al Gobernador, ya que según su interpretación, la Constitución establece que debe de ser una "persona de confianza" del Presidente, pero una ley señala que lo debe proponer la sociedad civil. "¿Qué es superior: La Constitución o una Ley ordinaria?", cuestionó.

Al mismo tiempo anunció que en los próximos 15 días habrá destituciones de varios Gobernadores que habían sido nombrados por el gobierno anterior, y que hasta el momento "no se ha designado a nadie".