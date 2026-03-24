Las "medidas" del Gobierno para bajar precios de combustibles

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Ejecutivo pide al Organismo Legislativo que apruebe leyes que ayuden a afrontar la crisis del aumento del precio del petróleo.

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El Gobierno anunció una serie de medidas que buscan ayudar a evitar que los precios de los combustibles sigan subiendo y, en paralelo, urge al Congreso para que apruebe subsidios para enfrentar la crisis por el aumento en los precios del petróleo.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo señaló que el Gobierno está al tanto del “contexto internacional”, el cual calificó de “complejo”, y destacó que la economía guatemalteca “está atada y es parte de una economía global que está siendo afectada”.

Medida en Puertos

“En consecuencia, hemos estado trabajando con el equipo de Gobierno para impulsar a la brevedad las siguientes medidas. La primera (medida), evitar todo costo portuario innecesario en el transporte de combustibles, en la entrada de combustibles al país”, explicó el mandatario.

Señaló que esta medida “se está aplicando directamente en Puerto Quetzal y en Santo Tomás de Castilla, garantizando que haya una atención inmediata a los buques que transportan combustible para evitar costos y retrasos por fondeo y por colas en la atención”.

#LaRonda Bernardo Arévalo habla de tres iniciativas de ley presentadas en el Congreso que piden subsidios de apoyo a los combustibles, gas propano y propuesta para regular el teletrabajo.



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Según el mandatario, esto evita que esos costos se vayan sumando a las facturas de los combustibles, por lo que se busca evitar esos problemas de atención en los puertos.

“Eso va a tener un impacto directo en la familia y eso ya está en marcha en Puerto Quetzal y en Santo Tomás de Castilla”, recalcó el mandatario.

Segunda medida: monitoreo de precios

Como segunda acción, precisó que el Ministerio de Economía continúa haciendo un monitoreo activo del mercado, de los precios, aunque recordó que en Guatemala se tiene “un mercado energético libre”.

“Esto significa que los precios se fijan libremente en atención a los precios internacionales, a la oferta, a la demanda y que eso determina el precio con que se aplican aquí. Hay países que tienen distintos modelos”, aseveró el gobernante.

Iniciativas de ley en el Congreso

Arévalo también señaló que en el Organismo Legislativo la bancada Semilla ha presentado una serie de iniciativas que van en la dirección de buscar mitigar estos efectos del alza en el precio de los combustibles.

“Confiamos en que las discusiones que tendrán lugar hoy permitirán encontrar un consenso, una mayoría, para lograr hacerlas efectivas”, indicó el presidente.

La primera de las iniciativas es una que busca un apoyo temporal para la reducción del precio del diésel aplicando un subsidio de Q 10 por galón durante 6 meses.

La segunda iniciativa es un apoyo temporal para el gas propano, lo cual se traduciría en un subsidio de Q 20 por cilindro de gas de 25 libras durante seis meses.

#LaRonda Bernardo Arévalo anuncia medidas para buscar equilibrar los precios de los combustibles.



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Iniciativa de trabajo en casa

Y el último proyecto de ley es un fomento y regulación del trabajo digno que reconocerá la modalidad de teletrabajo.

“El reconocimiento de esta modalidad nos daría una oportunidad en este momento para tomar medidas que permitan evitar el desplazamiento de muchas, muchos trabajadoras y trabajadores en los sectores públicos y privados”, señaló el mandatario.

Según el gobernante, “estas iniciativas son fundamentales y contienen el impacto en donde más duele, que es en el hogar y en los costos de producción”.

“Son propuestas responsables que nos ayudan a responder a las necesidades de lo urgente de esta situación que sabemos que va a pasar, imposible saber en cuánto tiempo, pero creemos que es una situación transitoria”, puntualizó Arévalo.