Gobierno prorroga estado de prevención para seguir lucha directa contra criminalidad

Segundo estado de prevención consecutivo será presentado el martes para continuar con las políticas en contra de grupos terroristas.

El presidente Bernardo Arévalo anunció que a partir del martes se establecerá un nuevo estado de prevención, como parte de la estrategia de seguridad que impulsa para reforzar la presencia territorial y mantener la presión sobre estructuras del crimen organizado.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario aseguró que la decisión responde a la necesidad de "continuar con la implementación de esta estrategia operativa que ha tenido resultados tan claros".

"Hemos decidido continuar con la presencia territorial para proteger a la población de la delincuencia, la inteligencia operativa más fina y mantener la presión que por medio de estos operativos ejercemos sobre el crimen organizado", afirmó el gobernante.

Arévalo aseguró que la extensión del estado de Prevención se hará el martes y con este se podrá "continuar con la implementación de esta estrategia operativa que ha tenido resultados tan claros".

Las medidas están dirigidas para brindar seguridad a la población. (Foto: PNC / Soy502)

El anuncio se enmarca en una serie de medidas adoptadas en los últimos días, entre ellas el plan Centinela implementado en Escuintla y la región metropolitana.

Según explicó Arévalo, estas acciones forman parte de una misma línea estratégica orientada a debilitar las estructuras criminales y recuperar el control territorial.

"Todo eso sostiene una misma estrategia que tiene claro los objetivos, desbaratar la conexión entre cabecillas y pandillas, controlar las cárceles para evitar que sigan siendo centros de planificación criminal y combatir a las pandillas en las calles para asegurar la tranquilidad de las familias", afirmó el presidente.

Por iniciar construcción de cárcel

El mandatario también anunció que en los próximos días iniciará la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabal, proyecto que, aseguró, busca evitar la pérdida de control estatal dentro del sistema penitenciario.

"Ya no es una idea que está en el futuro, es algo que en los próximos días va a empezar a tomar la realidad de la gente que va a estar trabajando en el diseño y en la construcción de una cárcel", indicó el gobernante.

Agregó que dicho centro carcelario contará con todas las medidas para evitar que suceda lo que ha pasado anteriormente en el Sistema Penitenciario, que es "la pérdida de control por parte del Estado".

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, confirmó que la contrucción de la cárcel estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Por último, la presidente señaló que la población observará un incremento sustantivo en la presencia de la Policía Nacional Civil y del Ejército, especialmente en el transporte público, rutas estratégicas y colonias consideradas vulnerables.