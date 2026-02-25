Gobernación anuncia los resultados claves del estado de prevención

-

Autoridades señalan que buscan que los ciudadanos puedan llevar una vida tranquila.

OTRAS NOTAS: Las similitudes y diferencias entre el estado de Sitio y el estado de Prevención

El Ministerio de Gobernación informó sobre los resultados del estado de Prevención, que incluye 1,210 operativos policiales y la captura de 1,092 personas, destacando 98 pandilleros y 16 extorsionistas.

Asimismo, las autoridades destacaron el trabajo que conlleva las requisas en cárceles pues se han logrado decomiso de ilícitos, lo cual aseguran, reafirma el compromiso del Estado con la seguridad ciudadana y la recuperación de territorios.

Durante la vigencia del estado de Prevención las fuerzas de seguridad han desarrollado 1,210 operativos policiales, asimismo se detuvo 1,092 personas, de las cuales, 796 han sido en flagrancia.

El estado de Prevención comenzó el 17 de febrero último. (Foto: Mingob / Soy502)

Los datos fueron compartidos por Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, quien además explicó que desde el pasado 17 de febrero se han llevado a cabo 166 allanamientos, se han consignado 249 vehículos y 918 motocicletas.

El funcionario explicó que también se ha logrado la detención de 98 pandilleros y 16 extorsionistas capturados y se han desinstalado 15 cámaras de vigilancia que fueron colocadas de manera ilegal.

"Incluso, la policía sufrió un ataque la semana pasada cuando estaban en estas labores de desmontar unas cámaras de videovigilancia con el saldo de tres de tres pandilleros abatidos", indicó el ministro.

LEA MÁS: Inician Plan Centinela Metropolitano tras termino del estado de sitio

Villeda señaló que están claros que "no puede haber territorios liberados, ni habrá ningún lugar donde estas personas puedan operar".

"El Estado a través del plan Centinela Metropolitano tiene la intención de recuperar estos territorios, pero que sobre todo se sienta la presencia del Estado y que el ciudadano pueda confiar en las autoridades para que pueda llevar a cabo su vida diaria de manera tranquila", explicó el funcionario.

Requisas

El jefe de la cartera del Interior también se refirió al trabajo que han desarrollado con las requisas a centros carcelarios.

Las autoridades informaron sobre las requisas en cárceles. (Foto: Mingob / Soy502)

Señaló que del 18 de enero al 22 de febrero se han decomisado en las requisas que se han llevado a cabo a las cárceles 10 armas de fuego, 346 cartuchos útiles, 25 tolvas, 156 celulares, 27 chips para celular, 12 cables USB.

También se confiscó 7 cargadores de teléfono, 4 routers wifi, 98 envoltorios de cocaína, 1,000 recipientes de plástico para narcomenudeo, 6 botellas de licor y 80 latas de cerveza.

El ministro dijo que cada semana que se anuncian requisas de informa de ilícitos encontrados en las mismas cárceles lo cual podría confundir a la población y que piensen que cada semana ingresan nuevamente los objetos prohibidos.

LEA TAMBIÉN: Ministro de Gobernación cuestiona uso de la aceptación de cargos

Sin embargo, señaló que esto pasa porque es imposible requisar por completo algunos complejos carcelarios y cada semana se requisan módulos, por lo cual no es que cada semana ingresen ilícitos nuevos a las cárceles.

"Hemos ido focalizando las requisas, hemos ido módulo por módulo y por eso es que cada vez que encontramos algo lo reportamos y eso da la idea muchas veces de que objetos siguen ingresando, pero no es así", indicó Villada.