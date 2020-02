Autoridades del Ministerio de Salud Pública realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la calma a la población ya que aún no ha sido diagnosticado ningún caso de coronavirus en Guatemala.

Este mensaje se transmite poco después de que el presidente Alejandro Giammattei dijera, durante una gira de trabajo en Zacapa, que el coronavirus estará en Guatemala en los próximos días o semanas.

"Estábamos muy tranquilos porque no había llegado a México. Hoy ya hay coronavirus en México, así que creo que es cuestión de semanas el que pudiera venir. Creemos que nos va a llegar ¿Cuánto tiempo? Será cuestión de días, semanas. Lo mejor es prepararnos para la enfermedad", dijo el mandatario.

Toma en cuenta las siguientes medidas de prevención para evitar contagio de enfermedades respiratorias.

El Ministerio de Salud informó: "Hacemos un llamado para que las personas no se dejen influenciar. No se alarmen más de lo debido. No hay ningún caso de coronavirus en Guatemala".

Las autoridades sanitarias explicaron también que se han hecho evaluaciones de 15 casos sospechosos y los 15 han resultado negativos. Actualmente solo existe un caso de una mujer que volvió de Corea del Sur recientemente y se encuentra bajo observación en su residencia en Quetzaltenango.

"No es necesario el uso de mascarillas por el momento", señalaron las autoridades ante la creciente demanda de cubrebocas en Guatemala. "Lo principal es lavarse las manos a profundidad", comentaron.

Señalaron que han recibido una enorme cantidad de llamadas por sospechas de coronavirus en personas, principalmente en aquellas que han estado en países asiáticos. El Ministerio de Salud deberá atender estas alertas e investigar. "El personal irá debidamente identificado, por lo que pedimos a las garitas de seguridad de condominios que los dejen entrar. De lo contrario, como estamos en alerta máxima, podemos pedir apoyo de las fuerzas de seguridad", comentaron.