Gobierno confirma acercamientos con comunidades cercanas a Campo Xan

-

Autoridades buscan asegurar el área e informaron que se realizó un despliegue de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno confirmó que el Ministerio de la Defensa Nacional ha tenido acercamiento con pobladores que viven en las cercanías del Campo Petrolero Xan e insiste que su prioridad es mantener el control del área.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, durante su participación en la conferencia de prensa La Ronda, fue consultado sobre las declaraciones del ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz, quien señaló que grupos de personas estaban en terrenos del Campo Petrolero Xan.

El Gobierno informó que se desplegó a fuerzas de seguridad en el área del Campo Xan. (Foto: Archivo / Soy502)

"La prioridad alrededor del polígono del Campo Xan ha sido tomar control en el área. A partir de que finalizó el contrato de Perenco, hay un despliegue de las fuerzas de seguridad del Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala", respondió el secretario.

Añadió que estas acciones forman parte de una "primera fase" donde las instituciones gubernamentales "ha restablecido el servicio de ferri" y seguido con "el puesto de salud que operaba" en el área.

LEA MÁS: Declaratoria de emergencia para cierre del campo Xan no tiene dictamen favorable

"La prioridad es mantener el control y la seguridad de esta área, como saben, es un proceso que va por fases. Efectivamente, dentro de las fases se contempla el acercamiento con las comunidades, las personas que están en el área", declaró Palomo.

El secretario de Comunicación Social indicó que conforme tengan información de las acciones y diálogos que se llevan a cabo en el área, se compartirá la información y recalcó que por el momento "la prioridad es tomar control del área".

El contrato de explotación petrolera de Campo Xan finalizó el pasado 12 de agosto. (Foto: Archivo / Soy502)

Hace dos días, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, declaró en un programa de radio, que hubo información de que estaban invadiendo parte del Campo Xan, pero que cuando acudieron al lugar encontraron a un grupo de vecinos que argumentó que solo vigilaban el área.

Indicó que tuvieron conocimiento que otro grupo de pobladores estaba en otra área del Campo Xan en La Libertad, donde dónde hay llaves de paso y que acudirían de forma institucional para dialogar con ellos.

En el Campo Petrolero Xan se desarrolló la producción petrolera más grande que ha tenido el país, sin embargo, esta se detuvo debido a que el pasado 12 de agosto el contrato de explotación que tenía la empresa Perenco finalizó y no se aprobó ninguna legislación que permitiera su renovación.

Luego de concretarse la salida de la empresa, pobladores del municipio donde se llevó a cabo la explotación petrolera manifestaron su preocupación por no saber cómo gestionará el Gobierno los recursos naturales del área.