El gobierno no intervendrá en remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores

El gobierno de Guatemala no cuenta con las facultades legales para intervenir en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores
El presidente Bernardo Arévalo afirmó este miércoles 17 de septiembre, que el gobierno guatemalteco no interferirá en las remodelaciones del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores,debido a que no cuenta con facultades legales para proceder.
Asimismo, el mandatario recordó que el estadio fue construido durante el periodo presidencial de su padre y mencionó que es una pena las condiciones en las que se encuentra dicho estadio.
El presidente Arévalo afirmó que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) al ser autónoma tiene todas las facultades legales.
Según el artículo 92: "Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio".
La CDAG adjudicó las remodelaciones a la Constructora Bremar que debía entregar el estadio el pasado 6 de diciembre.