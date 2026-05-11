Gobierno no ha sido notificado sobre orden de captura contra Marco Livio Díaz

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Ejecutivo informó que evaluará la situación al tener una notificación oficial sobre el caso.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Gobierno no ha sido notificado de manera oficial sobre una orden de captura en contra de Marco Livio Díaz, actual embajador de Guatemala en Honduras y exsuperintendente de Administración Tributaria.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario indicó que las autoridades se enteraron de la situación a través de publicaciones en medios de comunicación.

"La verdad es que nos hemos enterado de la orden de captura contra nuestro embajador en Honduras, por los medios de comunicación", declaró el gobernante al ser consultado sobre la postura del Ejecutivo ante el tema.

El presidente señaló que ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni otra institución del Estado han recibido documentación oficial que confirme la existencia y alcance de la medida judicial.

El mandatario afirmó que el Ejecutivo no ha sido notificado formalmente de una orden de captura contra el diplomático. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Arévalo agregó que el Gobierno evaluará las acciones correspondientes únicamente cuando exista una notificación formal y se conozca el contenido de la resolución.

"Cuando recibamos y nos enteremos de qué es lo que dice la orden, podremos definir qué es lo que procede en ese momento", expresó el mandatario.

El mandatario reiteró que, hasta ahora, la información disponible para el Ejecutivo proviene únicamente de reportes difundidos públicamente.

"Pero hasta este momento, como les repito, no hemos recibido ninguna notificación oficial, solo lo que salió en los medios públicos", concluyó el gobernante.

Confirman orden

A petición de la Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), se giró la orden de captura vigente contra Díaz.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes cercanas al proceso, se conoció que también se ejecutó un allanamiento en búsqueda de dos personas que están vinculadas al caso del actual embajador de Guatemala en Honduras.

Pese a que nadie fue localizado, al parecer, una de éstas dos personas, sería la esposa del exjefe de la SAT.

Según las fuentes, la fiscalía solicitó la orden de captura por un caso relacionado por los delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción.