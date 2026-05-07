Confirman orden de captura contra Marco Livio Díaz, exjefe de la SAT

-

Marco Livio Díaz, actual embajador de Guatemala en Honduras y exjefe de la SAT, tiene orden de captura a petición del MP.

OTRAS NOTICIAS: Extitular de la SAT es nombrado como embajador de Guatemala en Honduras

Por petición de la Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), fue girada una orden de capturada vigente contra del exjefe de la Superindentencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz.

Aunque el caso se encuentra en reserva, este día trascendió que existe una orden de captura vigente en contra de Marco Livio Díaz.

Diligencias y órdenes de captura

De acuerdo con información proporcionadas por fuentes cercanas a este proceso, se conoció que este día se ejecutó un allanamiento en búsqueda de dos personas que están vinculadas al caso del exsuperintendente.

Pese a que nadie fue localizado, al parecer, una de éstas dos personas, sería la esposa del exjefe de la SAT.

Según las fuentes, la fiscalía solicitó la orden de captura por un caso relacionado por los delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción.

Marco Livio Díaz es actual embajador de Guatemala en Honduras. (Foto: Archivo / Soy502)

De exjefe de la SAT a diplomático

Marco Livio Díaz fue juramentado como titular de la SAT el 14 de abril de 2020. Durante los años siguientes su plaza fue confirmada por Giammattei ya que cada año logró superar la meta de recaudación planteada.

En agosto de 2024 hizo pública la red B410, una estructura de 410 empresas que habrían defraudado al fisco por más de Q300 millones durante el gobierno de Giammattei.

En diciembre de 2024, el MP abrió una investigación en su contra por extorsión y tráfico de influencias, y se allanó la firma auditora de sus hermanos.

Díaz Reyes tomó cinco días de vacaciones y tardó varios días en reaparecer en actividades públicas.

Concluyó su mandato el 14 de abril de 2025 y fue designado embajador en Honduras.