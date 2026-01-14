Gobierno señala las prioridades en materia de infraestructura para este año

-

Mandatario señala que los problemas de opacidad en los proyectos es lo que ha retrasado el trabajo.

El presidente Bernardo Arévalo explicó que entre las prioridades en materia de infraestructura que tiene para este año destacan más de 80 proyectos, la aplicación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y los proyectos conjuntos con el Batallón de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, tras concluir la presentación de su informe anual ante el Congreso de la República, el mandatario fue consultado sobre cuáles son los proyectos que tendrán prioridad en materia de infraestructura.

"Hay, en primer lugar, nuevos mecanismos legales, tenemos la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y vamos a entregar al Batallón de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos nuestra solicitud para construir seis proyectos de infraestructura", indicó el mandatario.

El mandatario habló sobre las prioridades del 2026. (Foto: Archivo / Soy502)

El gobernante agregó que además "entre diciembre y enero, el Ministerio de Comunicaciones ha identificado 81 proyectos que para este año comiencen"

Agregó que de esos proyectos "42 entran dentro de las metas presidenciales, lo que quiere decir que van a tener una atención acelerada alrededor del tema".

"Esas son las medidas que se toman, tenemos nueva legislación, tenemos ahora este mecanismo con el cuerpo de ingenieros —de EE. UU.— y los eventos para los contratos de 82 proyectos", enfatizó el gobernante.

Avances

El mandatario también habló sobre los logros en materia de infraestructura durante el año pasado y agregó que "la infraestructura es uno de los temas donde hemos tenido mayores retos".

En el caso de las carreteras terciarias indicó que se ha logrado "avanzar con la construcción de 730 kilómetros de carretera, de red terciaria", por lo que en dos años suman 1,734 kilómetros.

"Estas son carreteras a las que se le ha venido dando mantenimiento en toda esa parte del país que ha estado tradicionalmente desconectada", indicó Arévalo.

Los proyectos de infraestructura han sido un reto para la administración gubernamental. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente reconoció que donde se ha tenido mayores retos "es en lo relativo a la red de carreteras primarias y secundarias, carreteras nacionales, departamentales y rutas centroamericanas".

"Esto es parte del problema de que se habían convertido los contratos de construcción de carreteras en la vía para el financiamiento de la corrupción en el país", aseguró el mandatario.

Agregó que esos contratos en el Ministerio de Comunicaciones "eran la caja chica de la corrupción", por lo que al entrar a trabajar descubrieron una serie de eventos cuya única solución botarlos y empezar de nuevo y eso es lo que "ha consumido tiempo".