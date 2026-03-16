Gobierno confirma que seguirá con aplicación de la ley de limitadores de velocidad

-

El Ejecutivo señala que respetará la decisión que tome el Congreso de la República sobre dicha legislación.

El Gobierno confirmó que se mantiene la aplicación de la normativa que obliga al transporte pesado a instalar sistemas limitadores de velocidad, los cuales tienen como propósito evitar accidentes en carretera.

La información fue expuesta por el presidente Bernardo Arévalo, durante la conferencia de prensa La Ronda, donde además afirmó que el Organismo Ejecutivo también respetará cualquier decisión que adopte el Congreso de la República respecto a dicha legislación.

El mandatario explicó que la ley ya se encuentra vigente y, por lo tanto, las instituciones del Estado mantienen las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento.

Indicó que distintas dependencias del Gobierno realizan operativos de supervisión para verificar que las empresas de transporte instalen el mecanismo que regula la velocidad de los vehículos.

Los automotores anteriores al 2000 deben instalar un sistema limitador de velocidad análogo. (Foto: Archivo / Soy502)

"La posición nuestra, la ley entró en vigor y desde el momento en que la ley entró en vigor nosotros estamos haciendo nuestra tarea", señaló Arévalo.

El gobernante detalló que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) en coordinación con la Policía Nacional Civil, supervisan la instalación de los limitadores de velocidad.

Según los datos más recientes presentados por el Ejecutivo, al 13 de febrero se habían certificado 116 empresas para implementar este sistema y 11,789 unidades de transporte pesado ya contaban con el mecanismo instalado.

De ese total, 453 unidades corresponden al transporte colectivo y 11,336 al transporte de carga, segmento en el que se centra principalmente la aplicación del sistema limitador de velocidad.

Arévalo explicó que los operativos buscan certificar que las empresas cumplan con la obligación establecida en la normativa vigente y aseguró que las autoridades han observado que varias compañías ya iniciaron el proceso de instalación del dispositivo.

Asimismo, señaló que la implementación del sistema puede resultar relativamente sencilla para muchos vehículos, especialmente los fabricados después del año 2000 ya que estos modelos cuentan con computadoras de motor que permiten verificar y configurar el límite de velocidad mediante una revisión electrónica.

No obstante, agregó que los automotores más antiguos requieren un mecanismo análogo para reducir la velocidad máxima, lo cual implica una adaptación técnica distinta.

El mandatario reiteró que, independientemente del debate que pueda surgir en el Legislativo sobre esta normativa, el Ejecutivo continuará aplicando la ley vigente mientras no sea modificada o derogada por el Congreso.

Para los vehículos más modernos se necesita una configuración para evitar que circulen a más de 80 kilómetros por hora. (Foto: Archivo / Soy502)

"No sabemos qué es lo que va a decidir el Congreso de la República, es soberano en la toma de sus decisiones, pero nosotros seguimos aplicando la ley y aplicaremos la ley cualquiera que sea la que esté vigente", puntualizó Arévalo.

Accidente el fin de semana

Durante el fin de semana pasado se registraron dos accidentes donde estuvieron involucrados camiones de transporte pesado y que hasta el momento han dejado seis personas fallecidas y tres más heridas.

El primer hecho ocurrió la mañana del sábado en el kilómetro 53 de la autopista Palín, Escuintla, en el carril que conduce hacia el norte, donde el conductor de un camión perdió el control del vehículo e impactó a por lo menos seis transportes.

LEA TAMBIÉN: Sancionarán a transportistas que incumplan con el Sistema Limitador de Velocidad

En el momento del accidente se reportó la muerte de tres personas y cuatro más resultaron heridas, sin embargo, uno de los últimos en mención falleció luego de su ingreso al hospital debido a la gravedad del impacto.

El segundo hecho se registró la noche del domingo cuando el conductor de un camión que transportaba hierro se empotró en una vivienda en el kilómetro 190 de la ruta que comunica Tecpán, Chimaltenango, a la aldea Xecoxol, ubicada en Santo Tomás Chiché, Quiché.

Los cuerpos de socorro acudieron al lugar del accidente y confirmaron que el conductor del automotor pesado y una persona que se encontraba en la vivienda murieron por el impacto de la colisión.