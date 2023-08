El golazo de Messi en el partido contra Philadelphia

-

Nueve goles en seis partidos para Leo Messi con el Inter Miami en la Leagues Cup 2023.

Otro gol de Lionel Messi con el Inter de Miami, no importa cuándo leas esto. El astro argentino ha marcado en todos los partidos desde que llegó a Estados Unidos.

En esta ocasión, su víctima fue el Philadelphia Union, en la semifinales de la Leagues Cup 2023. La 'pulga' ya lleva nueva goles en apenas seis partidos disputados en tierras estadounidenses.

Al minuto 20', el capitán de la selección de Argentina observó que el portero jamaiquino Andre Blake estaba mal ubicado y sacó un disparo raso complicado de larga distancia que sorprendió al rival.

What can't he do?!



Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV — Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023

En el medio tiempo el equipo de Messi anotó 3 goles a Philadelphia.

Desde su debut con el Inter Miami el 21 de julio contra el Cruz Azul de México, el 7 veces balón de oro ha anotado en cada uno de sus encuentros con el club de Florida en la Leagues Cup 2023.

Uno al Cruz Azul y dos a Atlanta en fase de grupos, 2 goles al Orlando City en el 'clásico' de los dieciseisavos de final, 2 goles contra Dallas en los octavos de final, y un gol contra Charlotte en los cuartos.

La Leagues Cup entrega 3 boletos a la Copa de Campeones de Concacaf de 2024, que otorga un acceso al Mundial de Clubes, y para el Inter Miami, esta es una opción más prometedora que la MLS.

En la Major League Soccer (MLS), el Inter Miami va en último lugar de su conferencia y se encuentra a 12 puntos de los puestos designados para clasificar a la zona de repechaje.

Leo Messi es el guía de las garzas, y los quiere llevar a conseguir el primer título de su corta historia, ya que el Inter Miami tiene apenas 5 años de edad desde su creación.