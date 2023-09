Fanático golpea a Anahí en el rostro durante un concierto de RBD (video)

-

Durante el "Soy Rebelde Tour", Anahí, una de las integrantes de RBD, sufrió una agresión.

La agrupación RBD se encuentra en Estados Unidos, dando una gira de conciertos con el nombre "Soy Rebelde Tour".

En una de las presentaciones que dieron en Chicago, los cantantes presenciaron el momento en que Anahí fue golpeada en el rostro por un objeto que lanzó alguien de la audiencia.

El video, que ya ha empezado a circular en redes, muestra cómo una persona del público avienta hacia el escenario lo que parece ser una pulsera, que terminaría golpeando el ojo de la cantante.

Ante esta sorpresa, Anahí voltea a ver a Maite Perroni para mostrarle que el objeto la había golpeado.

⚠️ No show de hoje em Chicago, um fã jogou uma pulseira no palco e acertou no olho da Anahí. NÃO JOGUEM NADA NO PALCO!!! pic.twitter.com/Ya2FA6NDSt — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) September 8, 2023

A pesar del incómodo momento, este incidente no pasó a mayores, pero el club de fans compartió el video para evitar que los asistentes lancen objetos. "¡No tires nada al escenario!", reza la publicación.

Otros problemas de salud

Anahí también ha tenido problemas auditivos, luego de lastimarse el tímpano durante uno de los ensayos de la agrupación, por lo que su oído sigue sangrando durante los conciertos.

Sus problemas habrían comenzado luego de que un in ear le perforara el tímpano, pocos días antes de iniciar la gira con RBD. Sin embargo, la integrante de la agrupación sigue participando en las presentaciones.

*Con información de TV y novelas y Excelsior