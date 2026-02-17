Video: Graban a conductor que agrede con un bate a un adulto mayor

-

Las imágenes han provocado indignación en los usuarios de redes sociales ante la agresión en pleno tránsito.

Una agresión en pleno tránsito fue grabada desde otro vehículo en el kilómetro 11.3 de la ruta al Atlántico, en la conocida "Cuesta del Águila".

En las imágenes del video se observa cuando un vehículo le cierra el paso a otro automóvil y del primero se bajan dos sujetos con un bate, el cual es utilizado por uno de ellos para golpear al otro conductor, quien es un adulto mayor.

A pesar de ser agredido físicamente, la víctima desciende del auto y le ofrece pelear sobre la cinta asfáltica, pero el otro individuo lo empuja y lo derriba.

Posteriormente, los agresores se retiran del lugar y el adulto mayor logra levantarse ante la mirada de su acompañante y de los demás automovilistas que transitaban en el sector.

Mira aquí el video:

Kilometro 11.3 #CarreteraalAtlantico, cuesta del Águila, 3 sujetos a bordo de un vehículo le cerraron el paso a otro automóvil y con un batə agrədiərøn al… pic.twitter.com/rGbo2QiSq6 — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) February 16, 2026

Usuarios de redes sociales han mostrado indignación ante la intolerancia que viven este tipo de conductores que optan por golpear a los automovilistas.