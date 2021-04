Con doblete de Griezmann, el Barcelona se mantiene en la lucha por el liderato

El Villarreal recibió de visita al Barcelona en la Cerámica, pero no logró ganarle.

Aunque el Villarreal inició con un gol temprano, la remontada del Barcelona llegó al minuto siguiente. Un falta sobre Messi provocó una tarjeta roja, que dejó a los locales con 10 jugadores.

Luego se dio el pase de Pau Torres, la jugada de Samu Chukwueze para dejar en el camino a Jordi Alba y Marc-André ter Stegen. Y en el minuto siguiente, el servicio al espacio de Óscar Mingueza, tras ver el desmarque de Antoine Griezmann.

Gol del Barça, gran pase de Mingueza y Griezmann resuelve con mucha calidad

Griezmann anotó el segundo gol de la remontada culé, tras un error de Juan Foyth, que no levantó la cara al intentar jugar con Asenjo.

Trigueros tuvo una durísima entrada sobre Lionel Messi. Alcanzó a tocar la pelota, pero iba con los botines por delante e impactó sobre al capitán culé.

Esta es la jugada de la lesión de Messi:

Con este resultado, el Barcelona está más cerca del liderato.