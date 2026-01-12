La verdura que debes consumir a diario por sus nutrientes

-

Una porción de brócoli contiene una alta cantidad de nutrientes.

El brócoli ha sido clasificado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como la verdura más beneficiosa y saludable del planeta.

La organización estadounidense evaluó en total 41 frutas y verduras, de las cuales la que parece "un árbol" se quedó con la corona al obtener un 100, lo que equivale a una puntuación perfecta.

El brócoli sobresalió ante sus adversarios por su increíble aporte nutricional, siendo ideal para ser consumido casi a diario, en cualquier momento del día.

Los CDC otorgaron al brócoli una puntuación perfecta. (Foto: Shuttershock)

La metodología empleada por los CDC para definir una calificación se basó en medir la cantidad de nutrientes que aporta al ser humano una porción de cada fruta y verdura.

Por ende, el brócoli se coronó como la más saludable por su variedad de nutrientes y micronutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes.

En la misma clasificación, la fruta más saludable del mundo es el tomate, aunque apenas alcanzó el puntaje de 20.37.

El brócoli destaca por su alto aporte de vitaminas y minerales. (Foto: Shuttershock)

Propiedades

El brócoli aporta vitamina K, C y A, además de fitoquímicos y antioxidantes que protegen el sistema inmunitario, refuerzan la salud ósea y facilitan la coagulación sanguínea. Su valor energético es sumamente bajo, ya que una taza equivale a cuatro calorías.

106% Vitamina K El brócoli aporta la cantidad suficiente para mantener los huesos fuertes y tener una correcta coagulación en la sangre.

El brócoli destaca por su alto aporte de vitaminas y minerales. (Foto: Shuttershock)

¿Cuánto?

Se recomienda consumir una taza de brócoli al menos durante tres a cuatro días a la semana.

Este vegetal puede añadirse a ensaladas, como acompañamiento en platos fuertes o incorporarse en sopas y sándwiches.

Lo ideal es prepararlo al vapor o salteado para conservar la mayor parte de sus nutrientes.

Precaución

Si te encuentras en tratamiento farmacológico, es indispensable controlar el exceso de vitamina K, por lo que debes consumir brócoli de forma moderada. Para evitar que se modifique el efecto de la medicina, consulta a tu médico.

El brócoli se posiciona como clave en una dieta equilibrada. (Foto: Shuttershock)

Lávalo correctamente

No lavarlo bien implica perder nutrientes esenciales y poder contraer una enfermedad por las impurezas y pequeños insectos que puedan estar escondidos. La clave es sumergir el brócoli en agua con un poco de vinagre o zumo de limón durante unos minutos.

Mejora el metabolismo

Los compuestos del brócoli favorecen la quema de grasas y la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es una excelente opción de alimento para personas con diabetes o resistencia a la insulina.