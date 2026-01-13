China: Aplicación para personas que viven solas se vuelve viral

-

"¿Estás muerto?" La app ha generado controversia, aunque está entre las aplicaciones más vendidas de la tienda iOS en China.

La aplicación "¿Estás muerto?", que activa una alarma si el usuario no se conecta cada 48 horas, se ha convertido en una de las más vendidas en China, donde cada vez más personas viven solas.

Aunque su nombre ha generado controversia, desde el domingo 11 de enero está entre las aplicaciones más vendidas de la tienda iOS en el país asiático.

La aplicación, creada por Moonscape Technologies, se presenta como una "herramienta de seguridad diseñada para quienes viven solos (...) para hacer la vida en soledad más reconfortante".

Los usuarios deben presionar un botón para confirmar que están vivos. (Foto: Redes Sociales)

El nombre chino "sileme" es un juego de palabras con el nombre de una popular aplicación de entrega de comida y se traduce como "¿Estás muerto?" o simplemente "¿Muerto?".

"Si no has accedido durante dos días, el sistema enviará un correo electrónico a tu contacto de emergencia", indica una versión disponible internacionalmente.

Controversia por el nombre

En las calles de Pekín, algunos usuarios potenciales se mostraban escépticos debido al nombre, a las funciones y al precio ya que es una aplicación de pago.

En 2024, las personas solas representaban alrededor de una quinta parte de todos los hogares chinos, frente al 15% hace una década, según datos oficiales.

"Supongo que al llegar a la mediana edad, todos empezamos a preocuparnos por nuestros asuntos después de la muerte", dijo Sasa Wang, una oficinista de 36 años.

La aplicación está pensando en cambiarle el nombre debido a controversias en el internet. (Foto: Redes Sociales)

Hu Xijin, exeditor del tabloide estatal Global Times, elogió el sábado el potencial de esta aplicación, especialmente para los ancianos, y sugirió cambiar su nombre a "¿Estás vivo?". También expresó en redes sociales que "De esta manera dará a los mayores que la usan más tranquilidad psicológica".

La cuenta de la aplicación respondió en redes que "considerará seriamente" cambiar el nombre. Pero otros creen que es mejor mantenerlo. "Es bueno enfrentar el tema de la muerte", decía el comentario con más 'me gusta'.

