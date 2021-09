¿Por qué el grupo de K-Pop "BTS" estuvo en la ONU?

La bada surcoreana de K-Pop "BTS" visitó este lunes la ONU como parte de la 73a. Asamblea General de las Naciones Unidas.

La banda surcoreana de K-Pop "BTS" participó en la 73 asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en donde emitieron un emotivo discurso sobre los jóvenes, como parte del lanzamiento de una campaña de Unicef.

¿Por qué fueron?

La agrupación acudió a dicha Asamblea para el lanzamiento de una campaña de Unicef con el nombre "Generation Unlimited" y además cantaron "Permission To Dance".

Hay video musical. BTS en la AG de Naciones Unidas… pic.twitter.com/ejgF7y8nJ1 — Dori Toribio (@DoriToribio) September 20, 2021

El Discurso

La banda BTS habló sobre los jóvenes: "generación perdida" durante la pandemia del coronavirus covid-19.

"A veces el mundo parece que se atranca, aunque nosotros queramos seguir adelante, a veces uno parece que pierde el camino y nosotros también nos sentimos así en el pasado", mencionaron.

"Los adolescentes y veinteañeros hoy se les llama la generación perdida del covid 19. Ellos han perdido el camino cuando necesitaban más oportunidades, tenían que intentar cosas nuevas", añadieron.

"Ellos no están perdidos, están encontrando valor y asumiendo nuevos desafíos, esta debería de llamarse la generación bienvenida, porque en lugar de temer al cambio le dice bienvenido y sigue adelante. Si creemos que hay posibilidades y esperanza, aunque cosas inesperadas puedan ocurrirnos, no perderemos nuestro buen rumbo. A veces tomamos decisiones incorrectas, pero esto no implica que no hay nada que podamos hacer".

Permission To Dance

La canción "Permission to Dance" de BTS, lanzada el pasado 9 de julio y escrita por Ed Sheeran, Johnny McDaid, Steve Mac y Jenna Andrews, ha sido número 1 en Corea del Sur, Estados Unidos (Billboard Hot 100), India, Japón y Singapur, además de top en el Billboard Global.