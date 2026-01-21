Presidente señala que grupos criminales oportunistas aprovechan los actos terroristas

-

Mandatario asegura que continuará con el trabajo que le permita cerrar los espacio que utilizan estos grupos.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que los actos terroristas que buscan intimidar, y desestabilizar a la sociedad, son cometidos por quienes buscan evitar perder el control de las cárceles y aprovechados por grupos criminales oportunistas.

Durante su participación en conferencia de prensa La Ronda, el mandatario destacó que "cuando alguien comete un acto terrorista, lo que está buscando es infundir temor, desestabilización y desorientación".

El mandatario resaltó que los asesinatos de policías, la toma coordinada en tres prisiones, y los actos que han ocurrido anteriormente han sido la reacción de estos grupos que están en contra del Gobierno

El presidente señaló que grupos oportunistas participan en las acciones de desestabilización. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Explicó que están deciditos a retomar el control de las cárceles "y a plantarle cara a maras y pandillas, y en general a la criminalidad, para cerrarle los espacios".

Arévalo enfatizó que no habla de un único grupo criminal que se reúna y planifique provocar todas estas acciones, sino de varios que se unen para provocar caos.

"Son distintos actores de tipo criminal oportunista, algunos dedicados a tráfico de drogas, otros a tráfico de influencias, pero todos se coluden y colaboran alrededor de objetivos que les son comunes", afirmó el mandatario.

Indicó que estos grupos "buscan el debilitamiento de un Gobierno que está rescatando las instituciones de justicia y determinado a terminar con las prácticas de corrupción y sobre todo de impunidad".

"Vemos que hay actores que están detrás de esto y que están lanzando mensajes en el momento en que los enfrentan a un proceso en donde vamos a recuperar el sistema de justicia, gracias a estas elecciones que tenemos en los próximos días", afirmó el gobernante.

Arévalo no descartó que estos grupos criminales sigan en el intento de enfrentarse al cambio, pero aseguró que está convencido que el pueblo de Guatemala no se va a amedrentar.

Las autoridades siguen el trabajo para evitar más actor terroristas en la sociedad. (Foto: Archivo / Soy502)

No hay nombres específicos

El mandatario fue consultado sobre a quién se refiere cuando habla de grupos y estructuras políticas desestabilizadoras y respondió que tiene conocimiento sobre como se relacionan con grupos criminales.

El mandatario afirmó que conoce, desde antes de asumir la presidencia, la colusión entre estos grupos criminales como las maras y actores con intereses políticos.

Explicó que durante la segunda vuelta electoral una Fiscalía del Ministerio Público le informó que tenían una escucha, obtenida en el marco de una investigación, en la cual el Barrio 18 discutía "el encargo que les habían hecho" para cometer un atentado en su contra.

"Creo que queda claro los mecanismos de colusión que existen", añadió el mandatario, quien señaló que a lo largo del tiempo se comenta sobre mecanismos en los cuales, actores con intereses políticos, recurren a otros de tipo criminal "para generar situaciones de desestabilidad o de violencia".

"No tengo en este momento pruebas que me permitan utilizar ningún nombre de actores, de manera que no estoy refiriéndome a nadie en específico, sino a un fenómeno que caracteriza a este Estado cooptado por las élites político-criminales", afirmó el mandatario.

Agregó que en ese sistema de colusión, esos actores "trafican corrupción, impunidad, negocios turbios" y que además les permite negociar y unirse, lo cual les da una capacidad de acción para intereses comunes.