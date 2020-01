Así recibió el Año Nuevo el sexy novio de Gaby Asturias

Gaby Asturias y su novio Luli Amaya, recibieron el Año Nuevo en Europa. Ambos se encargaron de compartir en sus redes sociales las imágenes más bellas que uno tomó del otro.

Luli fue muy cariñoso y expresivo en cada fotografía que colgó en la que aparece junto a la presentadora. En una de ellas, donde aparece la Torre Eiffel de fondo, el guatemalteco escribió: "A veces de quien no te imaginas, que no esperabas y que no estabas buscando te enamoras ❤️ en ese momento comprendí que las cosas no pasan por casualidad, sino por que estaba destinadas a ser así. Te amo Gabriela Asturias, un año increíble ❤️".

Ninguno de los dos dudó por un segundo en compartir su alegría con sus miles de fanáticos.

Francia, Roma, El Vaticano, Grecia, Italia y República Checa fueron algunas de las ciudades que visitó junto a Asturias.

Te dejamos acá con las mejores imágenes de Luli que aparece muy elegante al mejor estilo europeo:

