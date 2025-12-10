¡Otro tropiezo! El City de Haaland hunde al Madrid de Alonso

-

El Manchester City logró una victoria de peso este miércoles al derrotar 2-1 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por la sexta jornada de la Champions League 2025-2026. El conjunto inglés sumó tres puntos vitales en un escenario históricamente complicado y ante un rival que, en esta competición, siempre ha sido una piedra en el zapato para los Citizens.

Para el Real Madrid, en cambio, el resultado profundiza su crisis: el equipo de Xabi Alonso encadena su segunda derrota consecutiva y continúa dejando dudas sobre su funcionamiento, sin lograr encontrar un rumbo claro en esta campaña.

El encuentro comenzó con dominio blanco. El Real Madrid tuvo mayor posesión y generó constantes llegadas al área rival, principalmente con la velocidad y desborde de Vinícius Júnior. La gran novedad fue la ausencia de Kylian Mbappé, quien no ingresó ni un minuto debido a molestias físicas que arrastra desde días anteriores.

El primer gol llegó al minuto 28, cuando Rodrygo abrió el marcador y rompió una sequía anotadora de 31 partidos sin festejar, siendo su último tanto en marzo. Sin embargo, la reacción del City no tardó en aparecer. O'Reilly aprovechó un desajuste defensivo para marcar el 1-1 al 35', silenciando momentáneamente al Bernabéu.

FP: @RealMadrid 1-2 @ManCityES

⚽ 28' @RodrygoGoes

⚽ 35' O'Reilly

⚽ 43' Haaland (p.) pic.twitter.com/4lHtC0ka4c — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 10, 2025

Antes del descanso, el partido dio un giro definitivo. Al minuto 43, Erling Haaland convirtió desde el punto penal, luego de una falta señalada sobre él por Antonio Rüdiger y confirmada por el VAR. El tanto del delantero noruego completó la remontada y dejó al equipo inglés con ventaja rumbo al vestuario.

En la segunda parte, el Real Madrid intentó igualar el marcador, pero se topó con una muralla. Donnarumma se erigió como figura del City con atajadas determinantes, mientras la defensa visitante sostuvo con solidez los embates merengues. A pesar de las oportunidades generadas, el equipo de Xabi Alonso no logró concretar y terminó consumando una nueva derrota que aumenta la presión sobre el entrenador.

Con este triunfo, el Manchester City se acerca a los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Champions League, mientras que el Real Madrid se hunde en dudas y deberá reaccionar pronto para evitar complicaciones mayores en la fase de liga.