Leonel, el ciclista que fue embestido por una patrulla en la Interamericana

El hombre murió debido a las graves lesiones que presentaba tras ser arrollado.
EN CONTEXTO: PNC se pronuncia tras accidente de patrulla con ciclista en la Interamericana
Como Leonel Sas Valle, de 47 años, fue identificado el ciclista que fue embestido por una patrulla y atropellado por un auto en el kilometro 53.8 de la ruta interamericana, la tarde del jueves.
Según logró captar una cámara del sector, el hombre se bajó de su bicicleta para intentar cruzar la calle y mientras esperaba, una patrulla lo embistió por atrás, haciendo que cayera sobre el asfalto.
Justo en ese momento iba un auto, que al no poder frenar, terminó atropellándolo.
Según información del centro asistencial a donde fue trasladado, Sas ingresó a la emergencia presentando politraumatismo y fractura pélvica, por lo que fue trasladado al IGSS de la ciudad capital, donde falleció a su ingreso.
Lo que dijo la PNC
De acuerdo a la PNC, el agente que conducía la patrulla fue aprehendido por lesiones culposas en el hecho de tránsito.
El señalado indicó que realizaba el recorrido de seguridad ciudadana sobre el carril que conduce hacia el occidente, municipio y departamento de Chimaltenango, cuando una persona estaba en medio de los dos carriles y debido a la poca visibilidad y por las inclemencias se suscitó el incidente.