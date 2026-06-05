La guatemalteca que fue liberada en Texas por operación urgente

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La joven estaba a pocos días de someterse a una cirugía cuando fue arrestada durante un operativo migratorio.

Después de varios meses en un centro de detención migratoria en Texas, la guatemalteca Andrea Pedro Francisco, de 23 años, salió libre esta semana, según confirmaron sus abogadas.

La joven se encontraba bajo custodia desde febrero pasado, mientras esperaba tratamiento para un quiste ovárico que, de acuerdo con especialistas consultados por medios estadounidenses, requiere una operación urgente.

Andrea llegó a Estados Unidos en 2019 junto a su madre para solicitar asilo y residía en Minnesota, donde la arrestaron durante un operativo migratorio, apenas seis días antes de una cirugía programada para tratar esa afección que le había provocado dolor durante años.

Luego fue trasladada al Campamento East Montana, en El Paso, Texas. Poco después de su llegada fue llevada a un hospital tras presentar problemas de salud, aunque permaneció bajo custodia mientras continuaban las evaluaciones médicas de su caso.

La guatemalteca relató que se enteró de su liberación de manera inesperada. "Me dijeron que me iba a casa", recordó. Añadió que quedó "atónita" y que inicialmente pensó que se trataba de una broma. También expresó su entusiasmo por reencontrarse con su familia y retomar actividades como la música en su iglesia.

Andrea fue detenida en febrero en Minnesota y pasó varios meses en un centro de detención en Texas. (Foto: El Paso Matters)

Su abogada Ruby L. Powers calificó la decisión como "nada menos que un milagro" y afirmó que ahora su clienta "finalmente recibirá la atención que necesita y merece". Por su parte, la abogada Asra Syed señaló que la liberación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de familiares, amigos, legisladores y representantes legales.

El caso atrajo atención pública luego de que varios especialistas revisaran su historial médico y coincidieran en que la cirugía era necesaria para atender su condición.

Tras recuperar su libertad, Andrea regresará con su familia y podrá continuar la atención médica recomendada por sus doctores. Sus abogados indicaron que la prioridad inmediata será que reciba el tratamiento necesario para atender su condición.

*Con información de Click 2 Houston