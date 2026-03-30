Una guarida, el arsenal y explosivos ubicados en Huehuetenango

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En una vivienda delincuentes escondían armas de fuego, municiones, explosivos y otros ilícitos.

Una vivienda ubicada en La Democracia, Huehuetenango, dejó de ser una venta de licor y se convirtió en una guarida o "sitio" para una estructura criminal vinculada al narcotráfico.

El lugar fue localizado tras la persecución policial en contra de hombres que se conducían fuertemente armados.

La fachada de la casa parece normal, pero en su interior, investigadores han localizado fusiles, cargadores para armas, municiones, chalecos antibalas, explosivos y más.

"En el lugar todavía existe la posibilidad de encontrar ya sea alguna caleta o consideramos que por las zonas tan boscosas que podamos encontrar algún tipo de fragmento del cuerpo humano o alguna situación de esa categoría", explicó el agente fiscal Benjamín Castellanos, de la Fiscalía de delitos Trasnacionales.

Varios indicios localizados en Huehuetenango. (Foto: Ejército de Guatemala)

Entre los indicios localizados sobresale:

16 fusiles (algunos de uso exclusivo del Ejército)

40 mil municiones

117 tolvas para armas largas

3 armas de fuego

7 tolvas para armas de fuego cortas

Celulares

Radios portátiles

Armas blancas

Motocicletas

Chalecos antibalas

Equipo táctico

Dinamita

Explosivos

Varias granadas de fragmentación fueron localizadas en la vivienda. (Foto: MP)

En esta vivienda fueron capturadas cinco personas, quienes momentos antes intentaron huir de las autoridades.

Según las investigaciones están vinculadas con delitos de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico ilícito de migrantes, así como tráfico ilegal de armas de fuego.

Los detenidos fueron identificados como: Gerardo F., de 35 años; Diego C., de 27; Ramiro C., de 25; Alfredo C., de 39; y un adolescente de 16, quien fue puesto a disposición del juzgado respectivo.

Un fuerte arsenal fue localizado en el interior de una vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

Los hombres capturados y la guarida localizada podría tener fuertes vínculos con un cartel de narcotráfico.

"Todavía no tenemos esa información en realidad relacionada a un cartel en forma específica. Nosotros estamos investigando a una estructura relacionada a un cartel que tiene injerencia en México. Entonces creemos que tiene vinculación directa con este cartel mexicano y que evidentemente es una estructura que trabaja con Los Huistas, pero es información que aún todavía no hemos confirmado", explicó el agente fiscal.