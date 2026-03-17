Guatemala y Alemania exploran oportunidades de inversión y cooperación económica

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Mandatarios hacen énfasis en que los sectores de energía, manufactura e infraestructura pueden ser aprovechados.

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El presidente Bernardo Arévalo y su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier destacaron las oportunidades de cooperación económica y de inversión entre ambos países.

Las declaraciones de los mandatarios se llevaron a cabo durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en el marco de la visita oficial del mandatario alemán a Guatemala que comenzó este 17 de marzo y concluirá el próximo 18 de marzo.

Arévalo subrayó que junto al gobernante alemán llegó una delegación empresarial alemana que sostuvo reuniones con representantes del sector público y privado para identificar oportunidades concretas de inversión en Guatemala.

"Hay una delegación comercial que viene acompañando al presidente Steinmeier y que tuvo reuniones hoy con equipo del sector público y privado para empezar a explorar las posibilidades concretas que hay y que señala sectores como el de la seguridad y el de la energía", explicó el mandatario guatemalteco.

El mandatario alemán fuer recibido por el presidente Bernardo Arévalo en el Palacio Nacional de la Cultura. (Foto: SCSP / Soy502)

Indicó que Guatemala se encuentra actualmente en un proceso de licitación de grandes proyectos energéticos, en el cual el Gobierno busca atraer inversión extranjera, especialmente de países europeos con experiencia en energías renovables.

"Alemania es un país que tiene grandes empresas especializadas en el desarrollo de distintos tipos de energía. Esperamos que ese interés se manifieste de manera concreta en oportunidades de inversión en nuestro país", afirmó Arévalo.

Destacó además que el país ofrece ventajas estratégicas para empresas internacionales interesadas en acceder a mercados regionales y norteamericanos y que puede funcionar como una plataforma productiva para compañías que buscan integrarse a las nuevas dinámicas del comercio global.

"El potencial económico de Guatemala no se limita a nuestro propio mercado, sino que es una plataforma ideal para tener acceso a otros mercados en la región centroamericana y en el norte del continente", señaló el mandatario.

En ese contexto, recordó que más del 70 % de las exportaciones guatemaltecas ingresan a Estados Unidos con arancel cero, lo cual puede representar una oportunidad para empresas extranjeras que establezcan operaciones en el país.

"Estamos retomando la expansión de puertos, la reconstrucción del ferrocarril, la construcción del metro y la renovación de los aeropuertos. Son grandes proyectos en donde estamos seguros que firmas alemanas podrán encontrar mucho interés para participar", indicó Arévalo.

Guatemala es un socio importante

El presidente de Alemania afirmó que Guatemala representa un socio con potencial estratégico para las empresas del país que representa, especialmente en un contexto de transformaciones en la economía global.

"Nos estamos adaptando a esta situación nueva con todos los cambios que están teniendo lugar ahora mismo en la economía global", expresó el mandatario alemán.

El presidente alemán y su delegación tuvieron una reunión bilateral con las autoridades guatemalteca. (Foto: SCSP / Soy502)

Steinmeier aseveró que, ante los cambios en las corrientes comerciales internacionales y las políticas arancelarias impulsadas por Estados Unidos, países cercanos al mercado norteamericano como Guatemala adquieren mayor relevancia para la inversión extranjera.

"Para Alemania, un país exportador, hay algunos problemas en la actualidad. Ustedes estarán siguiendo también la política arancelaria de Washington y eso hace que países en la vecindad se hagan aún más interesantes", comentó el gobernante alemán.

Precisó que varias empresas de su país buscan conocer las condiciones de inversión en Guatemala y evaluar oportunidades en distintos sectores económicos.

No obstante, subrayó que para los inversionistas alemanes es fundamental contar con condiciones de confianza institucional, especialmente en materia de transparencia y Estado de derecho.

"La decisión de hacer una inversión del extranjero es un proceso de decisión muy complicado que combina muchos factores. Para las empresas alemanas lo decisivo es la fiabilidad de un lugar de inversión, que no haya corrupción y que exista previsibilidad", explicó Steinmeier.

Asimismo, manifestó el respaldo de Alemania a los esfuerzos del Gobierno guatemalteco para fortalecer la lucha contra la corrupción y promover el Estado de derecho, aspectos que consideró clave para atraer inversión extranjera.

El presidente alemán también destacó el potencial de cooperación no solo con grandes compañías, sino también con pequeñas y medianas empresas alemanas interesadas en el mercado guatemalteco.

Junto al mandatario alemán arribó una delegación de empresarios que sostendrán reuniones con representantes de varios sectores en el país. (Foto: SCSP / Soy502)

"Me alegro de que la delegación empresarial que me acompaña no solo sean grandes empresas, sino también medianas, que creo que justamente aquí en este mercado, con inversiones más pequeñas, les puede ir bien", indicó el gobernante alemán.

Finalmente, Steinmeier señaló que Guatemala tiene ventajas competitivas importantes dentro de la región centroamericana y que aún existe un amplio potencial económico por desarrollar.

"Creo que hay grandes oportunidades porque la posición de este país, en comparación con los países en la región, es muy buena y todavía no habíamos realmente explotado todo este potencial", concluyó el presidente de Alemania.