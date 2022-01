El conflicto entre Guatemala y Honduras por la contaminación del río Motagua

Luego del comunicado del Gobierno hondureño desmintiendo las declaraciones sobre la ausencia de contaminación en las costas del Atlántico emitidas por el ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas, dicha cartera envió un video con declaraciones del alcalde de Omoa y el Gobierno hondureño sostiene que es un show mediático.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN) asegura que el Gobierno hondureño afirma que no hay contaminación a través un video donde el alcalde de Omoa dio declaraciones. Honduras sostiene que es falso y la presidenta de la Cámara de Turismo del país vecino argumenta que el video se trató de un "show mediático", pues las imágenes corresponden a la época seca, donde hay poca contaminación cuando intentan atraer turismo a la zona.

El video corresponde a la TV digital HC, propiedad del político Eduardo Maldonado, miembro del Partido Liberal de Honduras y ha sido difundido por el Gobierno de Guatemala, el 20 de enero, la misma fecha en que Honduras emitió un comunicado desmintiendo las declaraciones de Rojas, luego que se pronunciara en una conferencia de prensa asegurando que la contaminación en el río Motagua estaba resuelta.

Sin embargo, medios como El Heraldo y La Prensa recogieron las declaraciones de la ministra de Ambiente de Honduras, Liliam Rivera, quien dijo: "Actualmente hay temporada seca, por lo que no se puede comprobar que esté controlado el flujo de basura a Honduras".

También fueron publicadas las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Turismo de Honduras en Omoa, Rosa Brocato, quien dijo que “es falso lo que dice Guatemala, que el año pasado controlaron los desechos, pues es todo lo contrario; por eso, en el 2021 los alcaldes del Golfo, incluyendo el de Puerto Barrios, anunciaron una demanda”.

Explicó que en agosto pasado se reunieron en Omoa con Rojas. “Lo que vinieron a hacer fue un show mediático, el ministro expresó lo que él quería, y sí, ese día ya teníamos limpias las playas porque tenemos que dar buena imagen a nuestros turistas”.

Extracto de la entrevista al alcalde de Omoa sobre la contaminación del río Motagua. (Foto: captura de pantalla)

El diario La Tribuna de Honduras realizó una entrevista a Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, quien reconoció que el problema de la contaminación no se resolverá mientras Guatemala no evite tirar basura. "Los expertos nos dicen que ese río recorre más de 500 kilómetros a lo largo de 50 municipios guatemaltecos y todos tiran los desechos al agua, entonces, mientras ellos no eviten de tirar basura al río, nosotros no vamos a terminar de recogerla aquí en la playa."

En el comunicado del Gobierno hondureño se explica que las biobardas no son efectivas, pues solo detienen las contaminación en época seca pero no el época lluviosa.