"Guatemala Auténtica", la serie en History Latinoamérica

-

"Guatemala Auténtica" es una serie que se transmite en el canal de televisión por cable "History Latinoamérica".

Su primer capítulo se llama "Tierra de volcanes", y muestra los flujos de lava, las nubes de ceniza y los amaneceres incandescentes que pintan el horizonte con espectáculos inolvidables.

Foto: Guatemala Auténtica.

En el programa Harris Whitbeck invita a explorar una tierra que susurra al alma, transformando a todo aquel que se atreve a recorrer sus caminos.

En el contenido se describe al país como el "Corazón vivo de la cultura maya", un viaje a su esencia y a su gente, visionarios que miran hacia el futuro sin perder de vista sus raíces profundas.

"Cada experiencia aquí deja una huella imborrable, recordando a quienes la visitan que, una vez se encuentran con el espíritu de Guatemala, nunca vuelven a ser los mismos", se menciona en la promoción del show.

A través de paisajes impresionantes, relatos culturales vibrantes y la resiliencia de su gente, "Guatemala Auténtica" revela la profunda belleza y el legado que definen a este país extraordinario.

Datos del programa

Cuenta con 6 episodios de 30 minutos, enfocados en la riqueza natural (volcanes, bosques, lagos), la era maya, y voces de la cultura local. Es presentada por el periodista y funcionario de turismo Harris Whitbeck y busca posicionar a Guatemala como un destino turístico de clase mundial, mostrando su biodiversidad y cultura.

Dónde ver "Guatemala auténtica"

La serie documental se puede ver en "History Channel" en diversos horarios, también puede apreciarse en Prime Video y a través de Tastemade. También se encuentra disponible en YouTube.

El primer capítulo completo se subió a la cuenta oficial de Youtube de History.

Míralo aquí