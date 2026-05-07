Guatemala y Bini ya tienen rivales para la eliminatoria sub-20

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Guatemala sub-20 se medirá al anfitrión México, a Costa Rica y a Antigua y Barbuda durante la fase de grupos del Campeonato de la Concacaf, que reparte cuatro boletos para la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Son 12 selecciones divididas en tres grupos. La Bicolor integra el Grupo B. En el A están Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití. Mientras, el Grupo C está conformado por Canadá, Panamá, Honduras y Jamaica.

Los dos primeros lugares y los dos mejores terceros avanzan a los cuartos de final; los ganadores de esa serie van al Mundial del próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán. El campeón va a las justas de verano. Si es Estados Unidos, el pase será para el subcampeón.

"México es una selección que ya nos ha tocado en otras eliminatorias sub-20; sabemos de su dificultad. Con Costa Rica será un clásico centroamericano, un partido hermoso para jugar y de Antigua y Barbuda, ya sabemos del crecimiento de las islas, conocemos sus características", dijo el argentino Sebastián Bini, técnico de la Azul y Blanco.

Bini confía en el trabajo y en la generación de futbolistas para conseguir la tercera clasificación a un Mundial Sub-20 de Guatemala.