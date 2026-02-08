Rumbo a Catar: Guate cumple ante Granada y se jugará el boleto contra Haití

-

La Selección Nacional Sub-17 cumplió su papel de favorito en su duelo contra Granada, al derrotarlo con un cómodo 7-0 en el segundo duelo del Grupo C del Premundial con rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2026 y se jugará el boleto frente a Haití, el próximo martes.

En un partido ampliamente dominado por los nuestros, Matías Micheo fue quien inauguró la cuenta para la Azul y Blanco, rapidito al minuto 4, cuando cazó un centro de Joshua Pérez desde la derecha y mandó al fondo con el botín derecho.

Patrick Arana tuvo el segundo desde el punto penal, al 14, pero voló su remate desde los once metros. Con la espinita clavada, fue él quien puso el segundo diez más tarde, en el 24, gracias a otro pase de Pérez.

El mismo Pérez puso la tercera anotación con un remate de izquierda (27) y Jorge de León, quien recién había ingresado, puso el cuarto en el electrónico, con un zurdazo potente (47). En el 58, Jorge Castellanos deleitó a todos con un gol de tiro libre y Ángel García (90+1 y 90+8) sentenció todo.

De esta manera, Guatemala llegó a seis puntos, los mismos que Haití, con los nuestros con mejor diferencia de goles (+9 contra +8), por lo que a los de Willy Olivera les sirve ganar o empatar, para aspirar a meterse al primer Mundial de esta categoría.