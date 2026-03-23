Yazaki invertirá US$250 millones en Pajapita y generará 3,500 empleos nuevos

-

La corporación japonesa Yazaki oficializó la construcción de su segunda planta de arneses eléctricos en San Marcos, una expansión que triplicará su capacidad operativa en el país mediante una inversión de US$250 millones y la creación de 3,500 nuevos empleos bajo el modelo de Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP).

La consolidación de Guatemala en la cadena de suministro automotriz de Norteamérica sumó un hito este día con el anuncio de la construcción de la segunda planta de la firma japonesa Yazaki en San Marcos, por parte de personeros de la corporación asiática y autoridades del Gobierno.

Este proyecto representa una inyección de capital que eleva la sofisticación de la manufactura local al integrar al país en el nivel 2 (Tier 2) del circuito global de movilidad eléctrica.

Según explicó la ministra de Economía, Gabriela García, la operación se enfoca en la producción de sistemas de cableado que funcionan como el sistema nervioso de los vehículos para abastecer a las ensambladoras en México y Estados Unidos.

(Foto: Ministerio de Economía)

La nueva infraestructura se ubicará en la jurisdicción de Pajapita, aprovechando su proximidad logística con la frontera mexicana para el transporte terrestre de mercancías.

Con una extensión proyectada que supera los 30 mil metros cuadrados de bodega, esta planta será tres veces más grande que la sede piloto instalada en Ayutla durante 2023, la cual inició operaciones con una inversión de US$10 millones.

Para esta segunda fase, el Ministerio de Economía proyecta un monto de US$250 millones, cifra que abarca tanto la construcción de la nave industrial como la adecuación tecnológica necesaria para la alta producción de arneses.

El modelo ZDEEP

La viabilidad de esta expansión se fundamenta en el marco operativo de las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP), coordinadas por la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic), que otorgan beneficios fiscales y agilidad aduanera bajo un esquema de usuario único.

Cristian Mayorga, presidente de Zolic, explicó que esta estructura legal ha sido el catalizador para que la empresa decida ampliar sus operaciones tras validar la eficiencia de su primera planta, permitiendo una integración más profunda con los mercados del norte.

(Foto: Ministerio de Economía)

"Según estamos viendo el plano del proyecto, se va a crear una sede con un usuario único que es de empresa. Esto va a estar en el área de San Marcos, cercano a la frontera con México, y ahí es donde se va a desarrollar el proyecto, que es un proyecto muy grande de más de 30 mil metros cuadrados de bodega", dijo Mayorga.

"Nos da mucha satisfacción ver que hay una decisión formal de parte de la empresa de continuar expandiéndose en Guatemala para sus operaciones tras el éxito de su primera planta, donde ya cuentan con más de 1,000 empleos y ahora sumarán 3,500 más en una infraestructura tres veces superior", agregó el presidente de Zolic.

Empleo y formación técnica

El crecimiento de la planta conlleva la creación de 3,500 nuevos empleos formales, los cuales se sumarán a los 1,100 colaboradores que ya laboran en la sede de Ayutla, transformando el perfil productivo del suroccidente del país.

Esta demanda laboral ha motivado la firma de un memorándum de colaboración con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para la formación de talento humano en habilidades técnicas específicas, según la ministra de Economía, quien detalló que la construcción de la nueva nave industrial permitirá al país competir en segmentos de mayor valor agregado dentro de la industria electrónica mundial.

"Nos informaban que esperan que la planta abra operación a finales del otro año; eso quiere decir que tenemos un año para trabajar muchísimo porque es una construcción nueva. Inicialmente, nos han dado montos de inversión de aproximadamente 250 millones de dólares para las primeras etapas", anticipó García.

Confianza y estabilidad

Este flujo de inversión extranjera directa se produce en un entorno donde Guatemala proyecta atraer más de US$1,800 millones en capitales externos para 2026, lo que representa un incremento respecto a los US$1,700 millones captados en 2025.

Este crecimiento está respaldado por una base macroeconómica con inflación controlada y estabilidad cambiaria, según la titular de la cartera de Economía.

Durante el anuncio, el presidente Bernardo Arévalo destacó que este tipo de inversiones son pilares para el desarrollo nacional y la generación de bienestar en los departamentos fronterizos.

"La confianza de empresas globales como Yazaki demuestra que Guatemala es un destino seguro y competitivo. Proyectos como esta planta en San Marcos no solo generan miles de empleos dignos, sino que consolidan nuestro papel en la industria tecnológica internacional, demostrando que el talento guatemalteco está a la altura de las exigencias del mercado mundial", afirmó Arévalo.

El presidente @BArevalodeLeon expresó su agradecimiento a la ministra @GGarciaMineco y su equipo por su colaboración con Yazaki para asegurar la inversión.



Se espera que la planta, que fabricará arneses de cables eléctricos para vehículos Ford F-150, inicie a operar en… pic.twitter.com/ZCxx8Js2nP — Ministerio Economía (@MINECOGT) March 23, 2026

Por su parte, el Embajador de Japón en Guatemala, Ryosuke Kuwana, enfatizó que la decisión de Yazaki de reinvertir masivamente es una señal de confianza que podría atraer a más empresas niponas interesadas en las ventajas logísticas del territorio nacional, especialmente en sectores de alta tecnología.

"El éxito de Yazaki es un reflejo de su filosofía empresarial que consiste en contribuir y crecer juntos con la comunidad local... Guatemala se convierte en un centro de suministro estable y confiable de piezas indispensables para el sector de Estados Unidos, aportando grandes beneficios económicos a San Marcos y ayudando a frenar la migración", dijo el diplomático japonés.

Finalmente, Kenichi Fujisawa, CEO de Yazaki para Norteamérica y Centroamérica, confirmó que la expansión responde a la solicitud directa de fabricantes de automóviles que han validado la calidad de los componentes producidos en San Marcos desde julio de 2023.

Con la planta de Pajapita operando al 100% de su capacidad para finales de 2025, Guatemala se posicionará como un proveedor clave de arneses eléctricos a nivel continental, consolidando un polo de desarrollo industrial en una zona tradicionalmente agrícola.