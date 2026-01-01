Minex se mantiene alerta para asistir a guatemaltecos tras incendio en Suiza

-

La Cancillería asegura que mantiene un seguimiento cercano del hecho.

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó su pesar al pueblo y Gobierno de la Confederación Suiza luego del incendio ocurrido en el centro de esquí de Crans-Montana.

El centro está ubicado en en el cantón de Valais, una zona turística donde un siniestro dejó decenas de personas fallecidas y más de un centenar de heridos, según medios locales.

En un comunicado oficial, la Cancillería guatemalteca manifestó sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas, así como su solidaridad con el pueblo suizo en este momento de luto.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su profundo pesar al pueblo y gobierno de la Confederación Suiza por el terrible incendio en Crans-Montana, que ha cobrado la vida de decenas de personas y más de un centenar de heridos.… — MINEX Guatemala (@MinexGt) January 1, 2026

El pronunciamiento se da en el contexto de la tragedia que, según reportes de medios internacionales, ha sido catalogada como una de las más graves registradas recientemente en una zona turística de Suiza.

El Minex informó que mantiene un seguimiento cercano de la situación y que su personal consular se encuentra en apresto para brindar apoyo a cualquier ciudadano guatemalteco que pudiera haberse visto afectado por el siniestro.

Como parte de las acciones de asistencia, la cartera puso a disposición un número telefónico y un correo electrónico de emergencia para la atención de connacionales en territorio suizo.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los guatemaltecos que requieran apoyo pueden comunicarse al teléfono de emergencia +33 7 8607 3448 o escribir al correo electrónico consparis@minex.gob.gt, correspondiente a la Sección Consular, mientras continúan las labores de investigación y atención tras el incendio.