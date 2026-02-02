Guatemala no está obligada a comprar etanol a EE. UU. afirma Mineco

-

Redacción del acuerdo es una ventaja para el país, asegura Gabriela García, ministra de Economía.

Pese a que el Acuerdo Reciproco de Aranceles firmado recientemente con Estados Unidos afirma que Guatemala se esforzará por comprar al menos 50 millones de galones de etanol a dicho país, las autoridades locales afirman que no es una obligación.

Según la sección D del acuerdo, el cual habla sobre las consideraciones y oportunidades comerciales (artículo 4.1) el país intentará comprarle etanol anualmente a Estados Unidos.

"Guatemala implementará la obligatoriedad del uso de una mezcla de etanol E10 para vehículos de carretera y se esforzará por comprar al menos 50 millones de galones de etanol a Estados Unidos anualmente", dice textualmente el acuerdo.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio de Economía (Mineco) señalaron que pese a que existe dicho artículo en el acuerdo el país no está obligado a cumplirlo.

Valeria Prado, viceministra de Inversión y Competencia del Mineco, recordó que las disposiciones que comprometen al país a utilizar una mezcla de gasolina con etanol "viene de hace muchos años atrás".

"No es algo nuevo, simple y sencillamente es poner, echar a andar el cumplimiento de esta norma, en este sentido, era una obligación que nosotros ya teníamos. Así que no es algo nuevo para nosotros", afirmó la funcionaria.

Prado aseguró que en la parte del acuerdo donde se habla de la compra del etanol a Estados Unidos "el texto no establece una obligación taxativa en cuanto a que se debe adquirir".

"En todo caso, la redacción del artículo dice que Guatemala hará sus mejores esfuerzos para poder eventualmente adquirir determinada cantidad", afirmó la viceministra.

Enfatizó que "no es una obligación taxativa, sino en todo caso una obligación en donde el Estado de Guatemala debe realizar sus mejores esfuerzos para ello".

Periodistas cuestionaron la razón por la cual Guatemala aceptó el acuerdo y que pareciera que es "muy amplio o ambiguo".

Al respecto la ministra de Economía Gabriela García explicó que la redacción del acuerdo le permite a Guatemala manejar eso como le convenga y consideró que lo anterior es preferible a tener un compromiso que amarre y obligue al país a hacer algo.

"Estamos tratando de que el país tenga el mayor control sobre lo que estamos negociando. A veces dejar esa ambigüedad es una ventaja para nosotros, porque podemos manejarlo dependiendo de cómo se va dando la coyuntura hacia nuestro favor", afirmó la ministra.

La funcionaria aseguró que Guatemala tiene que verlo así y escoge "verlo de esta manera" ya que tener esa ventana permite trabajar con el Ministerio de Energía y Minas.

La viceministra Prado agregó que el Mineco es un ente articulador pero que la discusión de si se adquirirá el etanol debería ser directamente con el Ministerio de Energía y Minas.

"Solo para recordarles de nuevo, el hecho de poder comprar, recordemos, es una facultad y es un trabajo que vamos a hacer, pero no estamos obligados a comprar", reafirmó la viceministra.

Prado puntualizó que "al final del día tenemos libertad de mercado en Guatemala, y en ese sentido, Guatemala va a adquirir el producto de donde le sea más rentable hacerlo".