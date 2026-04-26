Guatemala se queda a un paso del Mundial de San Diego 2026

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El equipo de Guatemala se ubicó en el cuarto lugar en el Premundial de Golf Junior 2026, que se llevó a cabo Miami Lakes, Florida. El representativo nacional finalizó en el cuarto puesto, con un score total de 437, +5 sobre el par.

El conjunto bicolor estuvo integrado por Matías Calderón, Fernando Saravia, y Gabriel Penagos, quienes brindaron lo mejor de su juego, para tratar de conseguir uno de los dos boletos, que la final quedaron en poder de Canadá y Puerto Rico.

Los dos equipos que lograron los boletos lograron scores totales de 414, -18 bajo el par (Canadá), y 418, -14 bajo el par (Puerto Rico). El otro conjunto que quedó eliminado, junto a Guatemala, fue México (422, -10 bajo el par), que en los primeros dos días se mantuvo en la segunda posición, pero en la ronda final los isleños superaron a los aztecas.

Uno de los objetivos primordiales del Junior World Golf, es reunir a jóvenes golfistas de todo el mundo, brindarles una experiencia de golf única y de primer nivel, y, en última instancia, fomentar la unidad y la comprensión cultural.

Matías Calderón fue el mejor jugador de Guatemala, en el premundial que se desarrolló en Miami. (Foto: Fernando Saravia)

El Miami Lakes Golf Club es un campo de golf de estilo clásico situado en Miami Lakes. Conocido como uno de los mejores campos de golf del estado, el Miami Lakes Golf Club ofrece a golfistas de todos los niveles una jornada inolvidable.

Diseñado originalmente por Bill Watts, en 1962, y renovado en 1998, por el reconocido arquitecto de campos de golf Kipp Schulties, el Miami Lakes Golf Club es el destino perfecto para disfrutar del golf. Con más de 500 acres de terreno arbolado, este club de golf semiprivado lleva 60 años ofreciendo un desafiante campo de campeonato de 18 hoyos, par 72, a golfistas de todo el mundo.

El Mundial Junior de Golf 2026, que se celebrará en San Diego, California, del 5 al 9 de julio, próximo. Uno de los objetivos primordiales del Junior World Golf, es reunir a jóvenes golfistas de todo el mundo, brindarles una experiencia de golf única y de primer nivel.