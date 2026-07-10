Guatemalteco Álvaro Montes abre recinto de pickleball en México

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El guatemalteco Álvaro Montes decidió mudarse a México y trasladó su pasión junto a él, abriendo un recinto del deporte pickleball.

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¿Qué es el pickleball?

Se trata de un deporte de raqueta que combina elementos de tenis, pádel, bádminton y ping-pong. El área de juego es más pequeña que una cancha de tenis, la pelota que se usa es de plástico con agujeros y paletas sólidas.

Accesorios para jugar pickleball (Foto: AFP)

Montes contó a Soy502 cómo surgió la idea de abrir un lugar para los fanáticos de este deporte que cada vez logra más adeptos.

Así inició Álvaro Montes a jugar pickleball

"Jugué tenis por más de 15 años y no imaginé que otro deporte de raqueta cambiaría mi vida. Hace más de cinco años mi hermano regresó a Guatemala después de vivir en Estados Unidos y me invitó a jugar pickleball. Como tenista, al principio debo admitir, que me dio un poco de risa; pensé que sería un deporte sencillo" inició.

Foto: Álvaro Montes.

"Jugamos un partido de singles y me dio una verdadera paliza. Ese día despertó mi curiosidad y quise volver a jugar, mejorar y entender por qué me había ganado sin darme cuenta, me enamoré del deporte".

Mi hermano me enseñó a jugar y también emprendió con la marca 'Oneshot Pickleball' en Estados Unidos, siempre ha sido una de mis mayores inspiraciones, tanto en el deporte como en la vida, gracias a él descubrí una pasión que se convirtió en mi proyecto".

Foto: Álvaro Montes.

¿Por qué el guatemalteco Álvaro Montes emprendió en México?

"Mi esposa y yo nos mudamos a la Ciudad de México en 2022 por motivos de trabajo, en ese momento el pickleball apenas comenzaba a darse a conocer, empezamos jugando con amigos en los parques cada fin de semana y poco a poco más personas se interesaban, así que comencé a dar clases, con el tiempo participé y gané varios torneos nacionales como jugador y coach".

"Ver cómo cada semana llegaban nuevos jugadores me hizo entender que el deporte tenía un enorme potencial y que existía una oportunidad para construir una verdadera comunidad".

Foto: Álvaro Montes.

¿Qué significa el pickleball para el guatemalteco Álvaro Montes?

Para Álvaro, el pickleball es mucho más que un deporte: "es mi pasión, mi emprendimiento y una forma de vida, es el lugar donde encuentro equilibrio, donde libero el estrés y donde comparto momentos increíbles con personas extraordinarias".

"Gracias al pickleball he conocido amigos que hoy considero familia y he tenido la oportunidad de impactar la vida de cientos de personas en México. Ese es, sin duda, el mayor premio", aseveró.

Instalaciones de The Pickle Co. en México. (Foto: Álvaro Montes)

"The Pickle Co.", la empresa donde el guatemalteco Álvaro Montes brilla en México

Álvaro es head coach y socio de'The Pickle Co.', un proyecto que nació con la visión de ofrecer un espacio donde cualquier persona pueda descubrir este deporte y sentirse parte de una comunidad desde el primer día.

"Nuestros amigos Conor y Gaby llevaban varios años buscando hacer realidad el sueño de construir canchas de pickleball en la Ciudad de México. Ellos se acercaron a mí por mi trayectoria como coach y jugador y junto con mi esposa decidimos sumarnos al proyecto".

"En enero de 2026 abrimos las puertas de The Pickle Co., siempre he sentido una enorme pasión por los deportes de raqueta, especialmente por el tenis, disciplina que practiqué durante gran parte de mi vida. Con el tiempo entendí que el pickleball tiene algo especial: rompe barreras"

"En una misma cancha pueden jugar niños, adultos, personas mayores, principiantes y atletas de alto rendimiento. Es un deporte que une generaciones y crea comunidad".

Foto: Álvaro Montes.

¿Cuál fue el mayor reto de abrir una empresa como extranjero en México según el guatemalteco Álvaro Montes?

"El mayor reto fue apostar por un deporte que todavía estaba dando sus primeros pasos. Existía mucha incertidumbre pues no sabíamos qué tan rápido crecería la comunidad ni cómo respondería el mercado", explicó.

"Sin embargo, decidimos confiar en nuestra pasión, trabajar con disciplina y construir una comunidad antes que un negocio. Esa visión ha sido clave para nuestro crecimiento", relató.

"Hoy vemos cómo varias personas descubren el pickleball y sentimos un enorme orgullo al contribuir al desarrollo del deporte de mayor crecimiento".

Como guatemalteco en México Álvaro dijo:

"Hay algo que nos llena aún más de satisfacción: demostrar que los guatemaltecos podemos emprender, liderar y dejar huella fuera de nuestras fronteras", puntualizó.

"Llevamos el nombre de Guatemala con muchísimo orgullo y tenemos el honor de formar parte del club de pickleball más grande de la Ciudad de México. Nuestro sueño apenas comienza, esperamos que inspire a más guatemaltecos a creer que, con pasión, trabajo y perseverancia, no existen fronteras para alcanzar grandes metas".

¿Dónde queda "The Pickle Co." y cómo puedes afiliarte?

El recinto deportivo se ubica en Polanco Granada, CDMX Lago Andrómaco 20 Amp Granada, Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México.

Para hacer reservas ingresa a su página oficial aquí.

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