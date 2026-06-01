Deportan al guatemalteco que asesinó a su hermano en EE.UU.

El guatemalteco salió de prisión tras cumplir con un tiempo mínimo de condena.
OTRAS NOTICIAS: El choque vehicular que terminó en ataque armado, un conductor falleció
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó este lunes 1 de junio sobre la deportación de un guatemalteco que cumplió condena en Estados Unidos por quitarle la vida a su hermano.
El caso se remonta al 28 de enero de 2022, cuando la Policía de Plainfield, Nueva Jersey, acudió a la cuadra 500 de West Front Street tras un reporte de emergencia. En el lugar hallaron muerto a José María Ixcuna Chach, de 37 años, con una herida de arma blanca.
La investigación estableció que el atacante fue el hermano de la víctima, Marcelo Ixcuna Castro, de 52 años, quien fue arrestado poco después.
Inicialmente se le acusó de homicidio involuntario y delitos relacionados con armas. Sin embargo, se declaró culpable de homicidio involuntario en segundo grado para evitar penas mayores.
El acusado enfrentó una pena estatal de entre cinco y diez años de prisión, pero recientemente salió libre tras cumplir un tiempo mínimo, aunque quedó bajo custodia federal.
ICE compartió una fotografía de Ixcuna Castro momentos antes de que abordara un vuelo de deportados con destino a Guatemala.
*Con información de ICE y NJ.com