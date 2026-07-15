El guatemalteco de 20 años que busca salir libre tras ser capturado por ICE

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El guatemalteco es señalado de causarle heridas a su pareja tras una discusión.

Una jueza federal ordenó que un guatemalteco con casi 10 años de vivir en Estados Unidos tenga una audiencia para determinar si puede recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio,

Se trata de Álvaro Anastacio García Tevalán, de 20 años, quien ingresó al país norteamericano sin autorización en noviembre de 2016, cuando tenía 11. En ese momento, fue detenido por la Patrulla Fronteriza como menor no acompañado y, semanas después, quedó bajo el cuidado de su madre en Iowa.

El guatemalteco se encuentra detenido por ICE desde el 1 de mayo de 2026. (Foto: Koat)

Desde entonces vivió en el país y es padre de un niño ciudadano estadounidense, pero su vida cambió el 29 de abril de 2026, cuando lo arrestaron en Iowa por presunta violencia doméstica. Dos días después, ICE emitió una orden de detención y asumió su custodia.

Debido a permanecer bajo custodia federal, el guatemalteco no pudo presentarse a una audiencia por el caso penal en su contra, lo que causó que se girara una orden de arresto por incomparecencia. Ante esa situación, García Tevelán presentó una demanda para solicitar su liberación inmediata o que se le diera una audiencia de fianza, al considerar que su detención migratoria violó su debido proceso

La jueza Stephanie Rose conoció el caso y consideró que el Gobierno permitió que el guatemalteco viviera en libertad durante casi una década sin alegar incumplimientos de las condiciones impuestas tras su liberación, por lo que no determinó que no podía mantenerlo detenido indefinidamente sin darle el derecho a buscar su libertad.

Si bien la magistrada rechazó la petición para salir libre de inmediato, ordenó que un juez de migración celebre una audiencia para decidir si puede obtener una fianza. Esta deberá celebrarse en los próximos días.

Aunque García Tevelán salga de la custodia de ICE, aún deberá solucionar su proceso por violencia doméstica, en el que lo acusan de causarle heridas a su pareja tras una discusión.

*Con información de Iowa Capital Dispatch