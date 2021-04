Guatemalteco David Lom debuta con golazo en el California United

Darwin Lom ya entrena en el California United, de la North International Soccer Association (NISA), su actual equipo y en apenas unos días, ya da de qué hablar con su técnica para golear.

___

___

El integrante de la Sele hizo su primera anotación en un encuentro amistoso, como parte del equipo de tercera división de Estados Unidos.

Los angelinos ganaron 4-0 contra Arizona y el delantero guatemalteco mostró su capacidad para posicionar al equipo con su exitoso pase.

Darwin marcó el gol desde un tiro de esquina, donde remató con la cabeza y envió el balón a su objetivo, al arco contrario.

Su destreza quedó grabada en un video que se publicó en las redes sociales del California United.

Lom ha dado varias satisfacciones a los guatemaltecos, como su doblete con el que Guatemala ganó 2-1 en el partido amistoso contra Honduras, que se celebró en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el 15 de noviembre.

El guatemalteco ha sido comparado con El "Pescado" Ruiz, afirmando que esto lo motiva más a continuar sus éxitos.

MIRA A DARWIN TRIUNFAR:

⏰ pic.twitter.com/TZPICfrjo5 — California United Strikers FC (@CalUtdStrikers) April 2, 2021