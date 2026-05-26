Guatemalteco es detenido y está sin derecho a fianza por delitos

Por haber incurrido a la violencia en varias ocasiones y resistirse a ser arrestado, el guatemalteco no podrá recurrir a la fianza.
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Un migrante de origen guatemalteco se encuentra detenido en la cárcel del condado de Passaic luego de que se determinara que cuenta con cargos por agresión y tras haberse resistido al arresto. El ahora recluido, además, enfrenta acusaciones de estrangulamiento y ataques físicos.
El guatemalteco identificado como Josué Gutiérrez, de 31 años, no cuenta con el beneficio de fianza luego de haber sido fichado por varios delitos penales.
Según las autoridades, Gutiérrez enfrenta múltiples imputaciones presentadas el pasado 24 y 25 de mayo, entre las que se encuentran:
- Resistirse al arresto / evadir a la policía para impedir que un agente efectúe una detención.
- Agresión con agravantes por estrangulamiento.
- Agresión con agravantes contra un bombero remunerado o voluntario.
Los delitos por los que es acusado no le permiten aplicar al derecho a fianza, y hasta el momento se desconoce si el guatemalteco será procesado también por ser un migrante irregular.
*Con información de Shore News Network