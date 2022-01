Guatemalteco ganó concurso internacional con un postre hecho a base de frijol

Es la primera vez que el guatemalteco participa en un concurso internacional

Estuardo Pérez Sarat obtuvo el primer lugar en el concurso a nivel centroamericano Súper Chef 2021, organizado por "Todo con Frijol", por un postre de su autoría a partir este grano.

El quetzalteco ganó el certamen regional (Centroamérica y República Dominicana) por su innovadora propuesta de un plato dulce consistente en un brownie de frijol negro con helado de frijol blanco y topping de granos de frijol garapiñados.

Pérez compitió con concursantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

(Foto: Oficial)

El evento fue organizado por "Todo con Frijol", iniciativa del Consejo de Frijoles de Estados Unidos (USDBC, por sus siglas en inglés), para promover los beneficios nutricionales, sociales y ambientales de este.

Esta es la primera vez que Estuardo participa en un concurso pero su pasión por la cocina lo llevó lejos.

Debido a que las recetas con esta legumbre son saladas, Estuardo decidió dar un giro diferente y decidió presentar algo dulce.

"Me gusta cocinar para mi familia y amigos, no soy cocinero profesional pero llevo un par de años cocinando, preparo más platillos salados que postres. Recuerdo que vi la convocatoria un domingo a la 1 de la mañana y luego de revisar el perfil y las recetas de “Todo con frijol” me emocionó, este es el primer concurso culinario en el que participo, por ello, aunque no me crean, no pude dormir esa noche", comentó.

"Me dije: 'Estuardo: esta es una buena oportunidad para retarte haciendo un postre', a la mañana siguiente tomé la decisión de aventurarme. En mi mente pensé qué ingredientes utilizar y cómo podría ser y cuando lo tuve claro salí emocionado a conseguir lo necesario", explicó el guatemalteco.

Además del frijol blanco el helado llevó leche y vainilla. El brownie de frijol negro, incluía café, chocolate amargo y vainilla.

Estuardo ganó por su postre. (Foto: Oficial)

Súper Chef es un concurso que anima desarrollar recetas con frijoles. Como premio el ganador es chef de televisión por un día, compartiendo la preparación en un video además de dar a conocer la receta al público.

El concurso se llevó a cabo a mediados de diciembre del 20221.