¡Un round bastó! Joshua Anton gana por nocaut técnico ante rival uzbeko

El boxeador guatemalteco Joshua Kevin Anton consiguió una rápida victoria en la cartelera celebrada en California, luego de que su rival no pudiera continuar tras el primer asalto del combate.
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Previo a la lucha de Léster Martínez, el enfrentamiento entre Joshua Kevin Anton y el uzbeko Kudratillo Abdukakhorov se definió tras la primera ronda, cuando el peleador asiático no logró continuar en la pelea.
Durante el primer asalto, ambos boxeadores mantuvieron un ritmo moderado mientras se estudiaban y buscaban abrir espacios. Anton trató de tomar la iniciativa con varios ataques y logró conectar un potente uppercut, golpe que habría provocado molestias en su oponente.
Al finalizar la ronda, Abdukakhorov manifestó sentirse mareado y con dolor de cabeza, por lo que fue evaluado por el médico del evento. Tras la revisión correspondiente, se determinó que no estaba en condiciones de seguir combatiendo.
Ante esta situación, el combate se dio por finalizado antes del inicio del segundo asalto, otorgando la victoria a Anton por nocaut técnico (TKO), resultado que le permite mantener su invicto en el boxeo profesional.