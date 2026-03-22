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(Video) El momento en que Léster Martínez llega al recinto de la pelea

  • Por Pablo Arrivillaga
21 de marzo de 2026, 19:42
Léster buscará salir como campeón mundial del&nbsp;National Orange Show Event Center. (Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario)&nbsp;

Léster buscará salir como campeón mundial del National Orange Show Event Center. (Foto: Edgar Pocón / Nuestro Diario) 

El boxeador Léster Martínez hizo su llegada al recinto donde esta noche disputará una de las peleas más importantes de su carrera.

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Con confianza y seriedad, Léster Martínez arribó al National Orange Show Event Center, en la ciudad de San Bernardino, California, escenario donde protagonizará el combate estelar de la velada.

El pugilista guatemalteco llegó acompañado por su equipo de trabajo, concentrado y listo para enfrentar al estadounidense Immanuwel Aleem en la disputa del título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

 A su ingreso al recinto, Martínez vestía una playera negra con la etiqueta #TeamMartínez, mostrando tranquilidad y determinación a pocas horas de subir al ring en busca de un triunfo que lo acerque a su sueño de conquistar un título mundial.

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