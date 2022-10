Guatemalteco Luis von Ahn lanza app para aprender matemáticas

Duolingo anunció el lanzamiento de una nueva aplicación para aprender matemáticas a cualquier hora y de manera sencilla.

La famosa app de idiomas creada por el guatemalteco Luis von Ahn lanzó a un hermano dedicado a los números, se trata de Duolingo Math, que se enfoca en multiplicaciones, fracciones, valor provisional, medición, decimales y geometría, entre otros conceptos matemáticos que se utilizan en la vida cotidiana.

Duolingo is working on an app to teach math! You can sign up for the early beta here: https://t.co/XW9xP8xd21 — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) August 19, 2022

"Queremos redoblar la apuesta aumentando el acceso a la educación de alta calidad en las áreas que más importan, allí entra la matemática", expresó Sammi Siegel, ingeniera de software senior y líder en ingeniería del equipo de Matemáticas de Duolingo.

"No todos los estudiantes tienen acceso a la educación matemática necesaria, esto significa que podrían terminar la escuela sintiéndose incómodos con ella, creando una fobia en la adultez", continuó.

El propósito de Duolingo Math es tener un acercamiento más amigable a ella. "Organizamos un equipo estrella de ingenieros, expertos en educación o diseñadores, para agregar una app que enseñe a nuestro estilo con lecciones cortas y agradables", dijo acerca de los creadores.

Duolingo Math puede ser usada por niños o adultos, por el momento está disponible en iPhone y iPad en idioma inglés.