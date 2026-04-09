Guatemalteco muere en trágico accidente en Estados Unidos

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El joven de 23 años murió debido a un traumatismo contundente.

Un guatemalteco falleció en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo 29 de marzo en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el percance ocurrió alrededor de las 4:58 a.m., en la autopista 10, en dirección este, a la altura de Crenshaw Boulevard.

Informes preliminares señalaron que se trató de un choque entre cinco vehículo, aunque más adelante se redujo a tres. El impacto dejó escombros en varios carriles de la vía, lo que obligó al cierre de al menos cuatro carriles durante varias horas.

Las autoridades indicaron que en la escena encontraron a tres hombres, de 24, 26 y 32 años, con heridas que ameritaron su traslado a un hospital.

Nelson Borja, de 23 años, era originario de Chiquimula. (Foto: redes sociales)

Asimismo, otra persona falleció en la escena debido a traumatismo contundente y se le identificó como Nelson de Jesús Borja Ramos, de 23.

Piden apoyo

Según familiares del connacional, él era originario de la comunidad de Los Encuentros, en San Juan Ermita, Chiquimula, donde desean darle el último adiós ante la mayoría de sus seres queridos.

Debido al alto costo del trámite, la familia ha solicitado ayuda económica para repatriar sus restos. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse directamente con la familia a los números 323-805-3117, 323-805-3178 y 3027-2824.