Guatemalteco muere tras ser atropellado en Estados Unidos

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El joven de 23 años, originario de Tecpán, falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Un guatemalteco murió tras ser atropellado mientras se conducía en bicicleta la noche del domingo 19 de abril en el estado de Delaware.

Según autoridades estatales, el accidente ocurrió alrededor de las 9:10 p.m. sobre Shiloh Church Road, cerca de Turkey Knob Road, cuando José Ariel Calvo Velásquez, de 26 años, circulaba en el carril oeste y una camioneta Ford Explorer, que transitaba en la misma dirección, la impactó con la parte frontal derecha.

Tras el choque, Calvo salió expulsado de la bicicleta y sufrió heridas que ameritaron su trasladado a un hospital del área, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, el conductor del automotor, un hombre de 75 años, resultó ileso.

El caso continúa bajo investigación por la Unidad de Reconstrucción de Colisiones de la Tropa 7, que además solicitó a posibles testigos aportar información. En ese sentido, quien tenga alguna pista sobre el incidente, puede comunicarse con K. Argo al 302-703-3264; o a Delaware Crime Stoppers al 1-800-847-3333.

Una camioneta impactó la bicicleta del guatemalteco, lo que hizo que saliera expulsado. (Foto: Trevino Law Firm)

Piden ayuda

La muerte del paisano ha causado consternación entre sus familiares, quienes indicaron que él era originario de Tecpán, Chimaltenango, de donde migró en busca de mejores oportunidades económicas.

En medio del dolor, han hecho un llamado a la comunidad para que puedan apoyarlos con los gastos fúnebres, pues desean que José tenga el descanso en su tierra natal y el costo del trámite es de miles de dólares.

Quienes deseen colaborar pueden realizar donativos a través de Zelle, a nombre de Rony Calvo Velásquez (917-941-7358) o Maribel Calvo Velásquez (347-353-3817), además de apoyar difundiendo la información.

*Con información de Telemundo