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Adolescente muere tras ataque armado en parqueo de una tienda de ropa

  • Con información de Marzy Ruiz/Colaboradora
23 de abril de 2026, 09:21
El cuerpo de la víctima quedó en el parqueo. (Foto: archivo/Soy502)

El cuerpo de la víctima quedó en el parqueo. (Foto: archivo/Soy502)

El menor intentó esconderse, pero fue alcanzado por las balas. 

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En el parqueo de una tienda de ropa, hombres armados dispararon contra un menor de 14 años, quien se encontraba acompañado de su tío.

El crimen ocurrió en un comercial ubicado en la zona 5 de la cabecera de Chimaltenango.

Según testigos, aparecieron dos hombres abordo de una motocicleta y cuando el menor los vio, intentó esconderse en una tienda de ropa, pero tropezó y los sicarios lograron ultimarlo a balazos.

(Foto: Marzy Ruiz/Nuestro Diario)
(Foto: Marzy Ruiz/Nuestro Diario)

Elías Socoy, bombero municipal departamental informó que "el menor identificado como José Raxon Quisque de 14 años ya no contaba con signos vitales debido a que recibió la mayoría de impactos en la cabeza, mientras que su tío fue atendido con crisis nerviosa".

Según el tío del menor, habían llegado al lugar para poder comprarle un sudadero a su sobrino, sin imaginar que el cuerpo del menor iba a quedar tendido en el parqueo del lugar.

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