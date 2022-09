El guatemalteco que participó en el Mundial de Parapente Acrobático de Albania

El guatemalteco Andrés Bracamonte representó al país en el Mundial de Parapente Acrobático.

Abriendo brecha y poniendo el nombre de Guatemala en el mapa, el atleta Andrés Bracamonte originario de Panajachel, Sololá participó en el Mundial de Parapente Acrobático realizado en Albania, país ubicado en la península balcánica europea.

Andrés finalizó en el octavo lugar de la tabla general de la Categoría AWQ en la última fecha disputada en Llogara, Albania y el décimo lugar en la Tabla General del Ciclo 2022 (Top 10 del Mundo AWQ).

Por ser la primera vez que un guatemalteco participa en el Ranking Mundial de Parapente Acrobático, Bracamonte debió ingresar a la categoría AWQ para poder ir acumulando puntos y así entrar a la categoría AWT que es la de mayor rango.

Durante su estadía en Albania, el atleta comentó que la gente Albana nos ha tratado bien, a su manera típica de las países Balcánicos, un poco tosca pero siempre con una sonrisa y abrazos desmesurados".

Andrés Bracamonte durante la Copa del Mundo de Parapente Acrobático. (Foto: Cortesía )

Los inicios de Andrés en el parapente

Desde niño el sueño del atleta nacional fue ser piloto de aviones, pero la vida lo llevó a practicar parapente.

"En Panajachel, Sololá de donde soy originario empecé a ver con más frecuencia a los pocos pilotos de Parapente volando en la zona. Y eso me despertó el sueño nuevamente de volar, por lo que empecé a investigar sobre las clases y me encontré con mi mentor y amigo Abimael Juárez quien me regaló el curso al ver mi interés. Mi primer vuelo solo de altura lo hice el 21 de Diciembre del 2,013 y no he parado desde ahí", relató Andrés.

El sueño de ser piloto inicio al ver a Christian Behrenz el único guatemalteco que empezaba con la especialidad, "me inspiró y quien abrió las puertas en Europa encontrando un sitio idóneo para practicar en las Montañas de los Alpes Austriacos llamado Gerlitzen. Una comunidad que recibe pilotos de varios países y que facilita alojamiento a bajo costo para pasar el verano entrenando sobre agua".

El proceso para llegar a Albania y participar en el Mundial de Parapente Acrobático

Para llegar al certamen en Albania, el guatemalteco debió atravesar algunos obstáculos incluidos, la pandemia del Covid19 y los cambios climáticos que retrasaron la agenda establecida.

"En 2019 empecé de lleno acompañado de Christian y pilotos como Leito Rey, César Arévalo y Andrés Villamizar a formarme de manera más profesional. La pandemia detuvo el proceso pero fue 2022 donde regresaría a Austria desde junio a la segunda semana de agosto", continúo Andrés sobre sus inicios en el deporte de vuelo.

"La segunda semana de agosto hasta antes de la competencia me traslade a Organyá, Cataluña para entrenar en Los Pirineos en el mejor sitio del Mundo para hacerlo y donde entrenan los mejores del mundo".

"Este año la temporada de entreno fue atípica por mal clima en muchos días y varios incidentes de varios pilotos profesionales. Y de hecho no puede asistir a la primera fecha de la temporada de competencia porque el sitio en Austria donde nos hospedamos se vio afectada fuertemente por una inundación que nos paró por 20 días sin volar. Finalmente el viernes 9 se concretó mi arribo a Llogara, Albania para aclimatarse al sitio pero nos encontramos con mal clima también así que debimos entrar de lleno a la competencia".

Las competencias en las que Andrés ha participado

"En campeonatos nacionales de otras disciplinas, pero nunca de Acrobacia porque la Federación no ha querido fomentar la especialidad ni crear el ranking nacional de Acrobacia. Entonces tocaba sentar un precedente contra todo pronóstico y afortunadamente pase la selección de seguridad para poder ingresar a la Competencia Internacional", resaltó el originario de Panajachel, Sololá.

¿El parapente es un deporte federado?

"Los mejores del mundo cuentan con una Federación que los apoya totalmente y que son contadas (la mayoría de países no tiene Federación de Vuelo Libre) entre ellas Guatemala, pero para que les cuento la historia que ya se contó en otros deportes. El apoyo de mi familia y mi esfuerzo y trabajo (Piloto de parapente con pasajeros en Atitlán) pero sobre todo: El favor de Dios, me tienen aquí".

"Si yo pude, vos lo vas a hacer mejor"

La meta principal de Andrés ha sido motivar a los jóvenes que están desilusionados con el deporte, los que piensa que es fútbol o nada, el joven que no le ve sentido a la vida y sobre todo al joven con futuro que está metiéndose al alcohol y las drogas y que cree que no hay nada mejor.

"A esos jóvenes les quiero decir: 'Hermano, yo estuve ahí y pedí ayuda a mi Dios y la ayuda me llegó pero sobretodo estuve dispuesto a aceptarla'".

"Me envió a mis hermanos de buena voluntad al rescate y desde hace 8 años mi vida cambió y si es posible un día a la vez. No busco podios, no busco alabanzas porque todo se lo debo a la Sabiduría Superior. Solo hice todo esto para decirte que sí es posible si crees. Si yo pude, vos lo vas a hacer mejor. Yo abrí mi parte del camino. Que Dios te bendiga", finalizó.